Lordina zaušnica grammyjem: pevki ne pustijo, da bi nastopila sama

Protestni bojkot 21-letnice

28. januar 2018 ob 16:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

21-letna novozelandska popzvezdnica hrvaških korenin Lorde je že druga izmed petih nominirancev za grammyja v kategoriji album leta, ki ne bo nastopila na podelitvi.

"Pevka se je po razgreti debati s producenti prireditve odločila, da ne nastopi," so dejali viri blizu pevke za tabloidno revijo TMZ. 21-letnica je želela na odru prestižne podelitve predstaviti eno izmed skladb s svojega nominiranega albuma Melodrama, toda producenti so ji ponudili, da se pridruži zboru pevcev, ki bodo zapeli v čast pokojnemu Tomu Pettyju. Tako bi morala odpeti skladbo American Girl.

Ker niso našli skupne besede, se je Lorde odločila, da ne bo nastopila, niti se ne bo pojavila na rdeči preprogi. Kot je poročal TMZ, so vsi preostali štirje nominiranci v kategoriji za album leta dobili priložnost, da na odru izvedejo svoje skladbe. Raper Jay-Z je ponudbo zavrnil. Bruno Mars, Childish Gambino in Kendrick Lamar pa bodo nastopili na 60. podelitvi grammyjev.

Prejšnji teden je pevkina mama Sonja Yelich tvitnila fotografijo, kjer je v objektiv ujela delček prispevka iz New York Timesa in pripisala: "To pove vse." V prispevku so izpostavili, da je bilo med 899 ljudmi, ki so bili nominirani za grammyje, v zadnjih šestih letih le devet odstotkov žensk.

Lorde je bila sicer pred štirimi leti nominirana za štiri grammyje in na koncu odnesla prestižna gramofončka za pesem leta in najboljšo samostojno popizvedbo za veliko uspešnico Royals. Prav tako pa je na tisti podelitvi tudi nastopila - sama s skupino. Takrat je štela zgolj 17 let.

K. K.