Losangeleški tožilci opustili primera proti Spaceyju in Seagalu

Oba primera sta zastarala

5. september 2018 ob 10:07

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Losangeleško tožilstvo zaradi obtožb o spolnem napadu iz leta 1992 ne bo preganjalo igralca Kevina Spaceyja, opustili pa so tudi sodni pregon Stevena Seagala in komika Anthonyja Andersona zaradi podobnih obtožb.

V domnevnem spolnem napadu v Los Angelesu naj bi Spacey leta 1992 nadlegoval odraslega moškega, zato je tamkajšnja policija aprila proti zvezdniku sprožila preiskavo. A tožilstvo je zdaj sporočilo, da po zakonih zvezne države Kalifornije preganjanje spolnih prestopkov po desetih letih zastara, zato primera ne bodo nadaljevali.

Zaradi zastaranja so opustili tudi obtožbe iz leta 1993 proti zvezdniku akcijskih filmov Stevenu Seagalu, obtožbe proti Andersonu pa so "padle", ker moški, ki je zvezdnika obtožil, ni želel priti na zaslišanje, zato je tožilstvo primer zaradi pomanjkanja dokazov opustilo.

Opravičil se je

Škandal v zvezi s Kevinom Spaceyjem je izbruhnil lani, ko se je javilo okoli 30 moških in trdilo, da so bili žrtve spolnega nadlegovanja in napadov do zdaj enega najuglednejših hollywoodskih igralcev. Prvi je "fronto" proti 58-letnemu zvezdniku odprl igralec Anthony Rapp, ki je dejal, da ga je Spacey skušal zapeljati že leta 1986, ko je imel sam le 14 let.

Spacey se je za vse svoje neprimerno obnašanje v preteklosti opravičil, na vsa konkretna vprašanja pa ni ponudil odgovorov. Nanj so se spravili tudi zagovorniki pravic istospolnih, saj je šele z omenjenimi škandali prišla na dan njegova istospolna usmerjenost, kar je po njihovem mnenju vrglo slabo luč na vso skupnost.

Igralca so zaradi obtožb izbrisali tudi iz že posnetih prizorov v filmu Ves denar sveta, namesto njega je njegovo vlogo prevzel Christopher Plummer. Oglasili so se tudi iz londonskega gledališča Old Vic, v katerem je Spacey 12 let opravljal nalogo umetniškega direktorja. Dejali so, da so med letoma 1995 in 2013 prejeli 20 obtožb o njegovem neprimernem obnašanju oziroma spolnem nadlegovanju.

A. P. J.