Losos s porom in smetano

Lososove fileje opečemo na vročem olju

28. april 2017 ob 10:25

MMC RTV SLO

Sestavine: 4 lososovi fileji, 70 dag pora, čebula, 1 dl kisle smetane, šopek drobnjaka, olivno olje, sol, poper.

Čebulo olupimo in nasekljamo. Por očistimo, operemo in narežemo na kolesca. Na žlici ali dveh olivnega olja opražimo čebulo.

Kmalu dodamo še por in pražimo toliko časa, da se zmehča. Vmes po potrebi prilijemo malo vode. Por solimo in popramo ter vmešamo kislo smetano. Lososove fileje oplaknemo, osušimo in začinimo. Opečemo jih na vročem olju.

Drobnjak oplaknemo in nasekljamo. Fileje postrežemo s porom in vse skupaj potresemo z drobnjakom.