Losos z maslom in s kaprami

V slastni limonini omaki

9. julij 2018 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 lososovi fileji, šopek peteršilja, 4 dag masla, 2 žlici olivnega olja, 1 dl vina, 4 žlice kaper, sladkor, limoni, sol, poper.

Lososove fileje oplaknemo, osušimo in začinimo s soljo, poprom in z nekaj žlicami limonovega soka.

Maslo in olje segrejemo ter v nekaj minutah opečemo lososove fileje z obeh strani. Fileje vzamemo iz ponve in na maščobo dodamo vino, dve žlici limoninega soka, kapre, nasekljan peteršilj in žličko limonine lupinice.

Pokuhamo, začinimo s soljo, poprom in z žličko sladkorja. Z omako prelijemo lososa in postrežemo, na primer s krompirjem.