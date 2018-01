Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za jed potrebujemo 60 dag lososa brez kože. Dodaj v

Losos z radičem in smetano

4. januar 2018 ob 09:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag lososovega fileja brez kože, 30 dag rdečega radiča (trevisano), 3 žlice masla, 1 dl kisle smetane, žlica hrena iz kozarčka, sol, poper.

Lososov file oplaknemo, osušimo in narežemo na večje koščke. Radič očistimo, operemo in narežemo na trakove. Polovico masla segrejemo, dodamo radič in ga popražimo. Prilijemo nekaj žlic vode in še kratek čas dušimo, da se zmehča.

Začinimo. V ponvi razpustimo preostalo maslo, dodamo koščke lososa, ki jih opečemo z vseh strani. Solimo. Kislo smetano zmešamo s hrenom ter začinimo s soljo in poprom.

Lososa postrežemo z dušenim radičem in hrenovo smetano.