Lososovi fileji z zeliščno skuto

Morske jedi so vedno dobrodošle

26. marec 2018 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag lososovih filejev, moka, limonin sok, maslo, 20 dag skute, sardina, 6 žlic nasekljanih svežih zelišč (peteršilj, drobnjak, kreša ...) ...

... trdo kuhano jajce, žlička gorčice, žlička mlete sladke paprike, žlička worchesterske omake, žlica kaper, sol, poper.

Fileje pokapamo z limoninim sokom, jih solimo, popramo in povaljamo v moki.Segrejemo nekaj žlic masla in fileje opečemo z obeh strani.

Sardino in jajce pretlačimo in zmešamo s skuto, z nasekljanimi zelišči, gorčico, s papriko, z nasekljanimi kaprami in worchestersko omako. Začinimo s soljo in poprom ter postrežemo z vročimi listovimi fileji.