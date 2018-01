Loterijska mrzlica v ZDA: srečnež zadel 450 milijonov, v igri ostaja še 570 milijonov dolarjev

Astronomske nagrade ameriških loterijskih iger

6. januar 2018 ob 19:41

Miami - MMC RTV SLO

Loterijska igra Mega Millions je končno dobila zmagovalca – imetnik dobitne srečke je bogatejši za več sto milijonov dolarjev. Medtem je v igri Powerball nagrada prebila mejo pol milijarde dolarjev.

V ZDA so po več mesecih čakanja dobili novega loterijskega zmagovalca igre Mega Millions, ki je zadel 450 milijonov dolarjev (374 milijonov evrov). Floridska loterija je razkrila, da je bila dobitna srečka vplačana v trgovini 7-Eleven v floridskem kraju Port Richey. "Podjetje bo za prodano dobitno srečko dobilo 100 tisoč dolarjev provizije," so sporočili z loterije.

Zmagovalec sicer ne bo prejel vseh 450 milijonov dolarjev, saj bo znesek najprej obdavčen, poleg tega pa se mora odločiti za izplačilo po obrokih, razporejenih skozi naslednjih 29 let. Če se bo odločil za enkratno izplačilo nagrade, mu bo loterija izplačala 281 milijonov dolarjev.

Zmagovalna kombinacija šestih številk, ki je bila izžrebana v petek, je imetniku dobitne srečke prinesla četrto najvišjo nagrado v zgodovini loterijske igre Mega Millions. Sicer gre za deseti največji dobitek v zgodovini ameriške loterije.

Ob velikem dobitku se je manjših denarnih nagrad veselilo še osem drugih Američanov, ki so pravilno napovedali pet od šestih izžrebanih števil. Skupno je bilo v tem krogu vplačanih 21 milijonov loterijskih srečk. Glavni dobitek igre Mega Millions se bo v naslednjem krogu znižal na izhodiščni znesek, ki znaša 40 milijonov dolarjev.

Mrzlica se nadaljuje

Medtem pa so oči ljubiteljev iger na srečo že uprte v drugo vseameriško loterijsko igro, Powerball, v kateri se je jackpot dvignil na 570 milijonov dolarjev. Astronomski nagradi v obeh loterijskih igrah sta v tem krogu dosegli tretji najvišji skupni znesek v zgodovini. To je med Američani, ki so lani za loterijske srečke porabili več kot 80 milijard dolarjev, ta konec tedna poskrbelo za pravo loterijsko mrzlico. Po poročanju ameriških medijev so se v želji po milijonih po srečke odpravili tudi ljudje z območij, ki jih je ta teden zajelo močno snežno neurje.

Najvišja nagrada igre Powerball je bila izplačana leta 2016, ko so si trije srečni dobitniki razdelili več kot milijardo dolarjev in pol, najvišji jackpot igre Mega Millions, v znesku 656 milijonov dolarjev, pa je bil izplačan leta 2012.

M. Z.