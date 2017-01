Loterijski zmagovalec tri tedne ni opazil, da je zadel 18 milijonov evrov

Namerava nadaljevati skromno življenje

25. januar 2017 ob 17:53

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Neki Nemec je brez vednosti hodil naokoli z loterijskim listkom v denarnici, ki mu je prinesel dobitek v vrednosti več milijonov evrov. Na star zmagovalni listek je naletel šele, ko je želel kupiti novega.

Moški je stavil anonimno in se javil šele tri tedne po tem, ko so bile znane zmagovalne številke, je sporočila nemška loterija v Hessnu. Njegovega imena niso razkrili, zapisali so le, da gre za "družinskega očeta iz okrožja Groß-Gerau".

Sicer je že kmalu po žrebanju v začetku januarja slišal po radiu, da je nekdo iz njegovega okrožja zadel večmilijonski dobitek, a na to hitro pozabil. Na loterijski listek je naletel šele, ko je hotel kupiti novega. Kot je povedal, je hitro preveril številke za Eurojackpot na spletu in bil zelo presenečen, ko je tam zagledal svoje.

Svojega življenja zmagovalec kljub visokemu zadetku ne namerava popolnoma spremeniti. "Veseli me predvsem, da mi pri nakupovanju v trgovini ni več treba gledati na ceno. To je pravi luksuz," je dejal zmagovalec. In dodal, da bo družina z denarjem ravnala previdno in da "ne potrebujejo maseratija".

Dobitek je bil sicer 90-milijonski, a pozabljivi srečnež si ga je moral razdeliti še s štirimi drugimi zmagovalci iz Nemčije, Danske in Nizozemske.

