Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo kilogram lubenice. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Lubenica z jagodičevjem in medom

Pripravljen sok nalijemo v kozarec in okrasimo z meto

15. julij 2018 ob 10:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg lubenice, 4 žličke medu, 50 dag mešanega jagodičevja (jagode, maline, borovnice ...), šopek sveže mete, mleti cimet.

Ohlajeno lubenico narežemo na kocke in poskušamo odstraniti čim več semen. Jagode in borovnice preberemo in oprhamo, maline obrišemo z vlažno krpo. Vse sadje, nekaj lističev mete in med pretlačimo ali zmeljemo v mešalniku. Prilijemo toliko mrzle vode, da dobimo sok želene gostote, ter še enkrat zmešamo.

Sok nalijemo v kozarce, potresemo s ščepcem cimeta in okrasimo z meto. Po želji dodamo še kocke ledu in takoj postrežemo.