Luči, kamera, akcija! Zvečer drugi predizbor Evrovizije.

Slovenije ne bo med 26 finalisti

11. maj 2017 ob 08:21

Kijev - MMC RTV SLO

Evrovizijski teden se bo ob 21.00 nadaljeval z drugim predizborom, v katerem bodo veljala enaka pravila kot v prvem - izmed 18 izvajalcev bodo glasovi strokovnih komisij in ljudstva v finale poslali deset najboljših.



Strokovne komisije so izvajalce ocenile že na sredini generalki in s tem prispevale polovico glasov, drugo polovico pa bodo po nastopih vseh držav prispevali poslušalci in gledalci po vsej Evropi.

Danes bo glasovalo 21 držav - 18 tistih, ki s svojimi skladbami sodelujejo v predizboru ter Nemčija, Francija in Ukrajina, ki imajo že zagotovljeno mesto v sobotnem finalu. Malo po 23.00 se bo tako popolnila tabela in znanih bo vseh 26 finalistov.

Drugi predizbor si boste od 21.00 naprej lahko ogledali na 2. programu TV Slovenija in prek RTV 4D!



Gostitelji drugega predizbora bodo isti kot v torek, ko Omarju Naberju Slovenije ni uspelo popeljati med deseterico najboljših. Gre za ukrajinski moški trojček Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko. Večer bo odprla Srbkinja Tijana Bogićević, najdlje pa bo moral na svoje tri minute čakati izraleski pevec IMRI. Sledilo bo glasovanje in razglasitev izidov.

Stavnice so si večinoma enotne, da so favoriti večera Bolgarija, Romunija, Estonija in Nizozemska, sobotni nastop naj bi si po pričakovanjih pripeli tudi predstavniki Danske, Madžarske, Izraela, Avstrije, Norveške in Belorusije.

Vrstni red nastopajočih v drugem predizboru:

1. Srbija: Tijana Bogićević - In Too Deep

2. Avstrija: Nathan Trent - Running On Air

3. Makedonija: Jana Burčeska - Dance Alone

4. Malta: Claudia Faniello - Breathlessly

5. Romunija: Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It!

6. Nizozemska: OG3NE - Lights and Shadows

7. Madžarska: Joci Pápai - Origo

8. Danska: Anja - Where I Am

9. Irska: Brendan Murray - Dying to Try

10. San Marino: Valentina Monetta and Jimmie Wilson - Spirit of the Night

11. Hrvaška: Jacques Houdek - My Friend

12. Norveška: JOWST - Grab The Moment

13. Švica: Timebelle - Apollo

14. Belorusija: Naviband - Story of My Life

15. Bolgarija: Kristian Kostov - Beautiful Mess

16. Litva: Fusedmarc - Rain Of Revolution

17. Estonija: Koit Toome & Laura - Verona

18. Izrael: IMRI - I Feel Alive

A. P. J.