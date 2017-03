Poudarki Lucid Motors objavil cene svojega prvega modela

Osnovni model lucid air bo čez lužo stal manj kot 50 tisoč evrov. Foto: Lucid Motors

Lucid z ugodno ceno meče rokavico Tesli

Novi tekmec za Teslo

21. marec 2017 ob 04:53

Menlo Park - MMC RTV SLO

Podjetje Lucid Motors je objavilo cene za svoj prvi električni model, ki bo čez lužo naprodaj od konca leta 2018. Za osnovni model bo treba odšteti 60 tisoč dolarjev, kar je osem tisočakov manj kot za osnovo izvedbo tesle modela S.

Osnovna cena za model lucid air znaša 60 tisoč ameriških dolarjev (55.870 evrov), pri čemer bo treba s subvencijo s strani ameriške vlade za avtomobil dejansko odšteti le 52.500 dolarjev. To kaže na jasen napad na Teslo, ki osnovni model S ceni na 68 tisočakov. Osnovni air se pohvali tudi z nekoliko boljšimi tehničnimi lastnostmi, saj zmore 294 kilovatov (400 KM) in ponuja 386 kilometrov dosega, medtem ko osnovni tesla model S zmore 281 kilovatov (382 KM) ter z enim polnjenjem prevozi največ 352 kilometrov.

Do 1.000 »konjev« in 644 kilometrov

Serijska oprema modela lucid air med drugim vključuje sprednje luči s popolno LED osvetlitvijo, električno nastavljiva sprednja sedeža, štiri zaslone na dotik, 10 varnostnih blazin, 19-palčna platišča iz lahke litine ter možnost posodobitve in nadgradnje programske opreme na daljavo. Slabše opremljeni modeli bodo v drugi vrsti imeli sedežno klop, medtem ko bosta prestižnejšim različicam namenjena udobnejša posamezna sedeža. Poleg tega bodo na voljo baterije, ki ponujajo 507 ali 644 kilometrov dosega, pogonski sklopi z močmi do 1.000 »konjev« (735 kW), prilagodljivo podvozje, sedeži z masažno funkcijo, zvočni sistem z 29 zvočniki ter lahka platišča do velikosti 21 palcev.

Za najbolje opremljene modele bo treba odšteti več kot 100 tisoč dolarjev, kar je primerljivo s teslo modela S 100D, ki čez lužo stane 98 tisoč zelencev, različica P 100D pa celo 138 tisočakov. V Združenih državah Amerike je mogoče lucid air rezervirati s pologom v višini 2.500 dolarjev, za model iz posebne začetne serije Launch Edition pa jim je potrebno nakazati 25.500 dolarjev. To kupcem zagotovi enega izmed 255 najbolje opremljenih primerkov iz omejene serije. Prodaja naj bi se začela konec leta 2018, ali bomo avtomobil dočakali tudi na stari celini, pa za zdaj še ni znano.

Martin Macarol