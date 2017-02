Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Goldie Hawn se letos vrača iz filmskega pokoja, zaplesala pa bo tudi na dunajskem opernem plesu. Foto: EPA Richard Lugner vsako leto odšteje zajeten kupček denarja za slavne spremljevalke na dunajskem opernem plesu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lugner bo na plesu vseh plesov zavrtel "starejšo gospo iz Hollywooda"

Goldie Hawn bo zaplesala z Lugnerjem

1. februar 2017 ob 19:30

Dunaj - MMC RTV SLO

"Gre za starejšo gospo, njen mož je Kurt," je avstrijski mogotec Richard Lugner delček za delčkom razkril, kdo ga bo letos pospremil na prestižni dunajski operni ples: "Dobila je oskarja, dobila je zlati globus."

In takrat je vsem zbranim postalo jasno, kdo bo zvezdnica letošnjega plesa vseh plesov - to bo Goldie Hawn -, na katerem se zbere na tisoče petičnežev, med njimi je polovica tujcev, ki za vstopnice odštejejo zajeten kup denarja.

Kot je povedal 84-letni Lugner na novinarski konferenci, je soplesalko za letošnji ples, ta bo 23. februarja, predlagala njegova hčerka. Dodal je, da mu je Goldie "zelo všeč" in da je zato "iz prve požegnal" predlog.

Z 71-letno igralko, ki je leta 1969 z nastopom v filmu Cactus Flower osvojila obe najpomembnejši filmski nagradi, oskarja in zlati globus za stransko žensko vlogo, na Dunaj ne bo pripotoval njen življenjski partner, slavni igralec Kurt Russell, saj ga ta mesec čaka operacija, je še razkril Lugner.

Igralka, pisateljica in producentka, ki se je zadnja leta posvetila predvsem dobrodelnosti, se letos po dolgih 15 letih (na velikih platnih se je zadnjič pojavila leta 2002 v filmu Lahki dekleti) vrača iz filmskega pokoja s komedijo Snatched.

Ples vseh plesov

Razvpiti avstrijski poslovnež vsako leto odšteje mastne denarce, da ga na plesu spremlja kakšno znano žensko ime iz sveta zabave. Tako so ga pod roko v preteklosti že spremljale Nicolette Sheridan, Dita Von Teese, Paris Hilton, Sophia Loren, Kim Kardashian West ...

Dogodek je eden najpomembnejših večerov tudi za dunajski in avstrijski turizem na splošno, poteka pa po tradicionalnih pravilih. Operni ples se odpre s plesom deklet v belih baletnih tutujih, sledi pa dunajski valček 180 parov. Vsako leto druga plesna šola pripravi koreografijo. Ta tradicija izvira z dunajskega kongresa, ki je potekal v letih 1814-1815 in so člani takratne opere za voditelje prirejali plesne dogodke.

