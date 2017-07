Luis Fonsi in Daddy Yankee: Despacito ne sme biti politično orodje

Bo njuna pesem dosegla pet milijard ogledov?

26. julij 2017 ob 08:16,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 08:25

Caracas/San Juan - MMC RTV SLO/STA

Avtorja hita Despacito sta kritična do uporabe njune megauspešnice v politične namene, "zločinskemu" venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru očitata, da jo je zlorabil.

Maduro je v nedeljo objavil priredbo glasbene uspešnice Despacito, v kateri je ljudi pozval, naj se udeležijo nedeljskih volitev v ustavodajno skupščino, ki naj bi oblikovala novo ustavo. Avtorja skladbe sta ga v torek obtožila nezakonite uporabe pesmi za promocijo spornega glasovanja.

"Nezakonito spreminjanje pesmi se ne more primerjati z zločini, ki jih delate in ki ste jih zagrešili v Venezueli," je na Instagramu zapisal portoriški zvezdnik reggaetona Daddy Yankee, eden od ustvarjalcev pesmi, ki je bila pretekli teden razglašena za največkrat predvajano skladbo doslej. V izvirni in prirejeni različici je dosegla 4,6 milijarde predvajanj na platformah, kot sta YouTube in Spotify.

Pevec Luis Fonsi, prav tako Portoričan, je medtem sporočil, da se Maduro ni posvetoval z njim in da mu ni dal dovoljenja za uporabo pesmi. "Moja glasba ni bila narejena za tiste, ki jo uporabljajo za propagando," je zapisal na Facebooku. Venezuelskega predsednika je obtožil, da skuša manipulirati z javnim mnenjem.

Venezuelska opozicija je sicer pripravila tudi referendum, na katerem je skoraj 7,2 milijona volivcev glasovalo proti načrtom predsednika Madura o ustavnih spremembah. Opozicija meni, da bi lahko predsednik s spremembami ustave okrepil svojo oblast in uvedel diktaturo.

V državi že več mesecev potekajo nasilni protivladni protesti in izgredi, v katerih je umrlo že skoraj 100 ljudi. Venezuela se bori tudi s hudo gospodarsko krizo, saj se prebivalci soočajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin.

A. K.