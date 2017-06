Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Obrok je hitro pripravljen. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Lunch paket" - rižota s piščancem in popečeno zelenjavo

Kosilo, ki ga pripravimo en dan prej in vzamemo v službo

8. junij 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 g nebrušenega riža, 100 g piščančjih prsi, 1 majhna čebula, nasekljane raznobarvne paprike, špinača, sol, poper, začimbe, 1 žlica oljčnega olja, nadrobljen feta sir.



Na oljčnem olju prepražimo čebulo, dodamo piščančja prsa in papriko ter popražimo. Nato dodamo riž, zalijemo z vodo in solimo, popramo in dodamo svež origano. Ko je riž kuhan, ga potresemo z nadrobljenim feta sirom.

Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si

A. P. J., Mojca Cepuš (oddaja Dobro jutro)