Macaulay Culkin o pokojnem kralju popa: Ob meni je bil rad otročji

"Nikoli se mi ni zdelo nenavadno. Nikoli se nisem ob njem počutil neprijetno," se je o odnosu s pokojnim kraljem popa Michaelom Jacksonom razgovoril Macaulay Culkin, ki ga je širša javnost spoznala v vlogi simpatičnega Kevina v franšizi Sam doma.

Culkin in kralj popa sta bila kljub razliki v letih dobra prijatelja - tako dobra, da je Culkin na koncu postal celo boter Jacksonove hčerke Paris. Toda kot pravi danes 37-letnik, je bil njegov odnos z Jacksonom vse prej kot neprimeren. "Bil je moj najboljši prijatelj, ko sem odraščal in tudi pozneje – zaznamoval je kar velik del mojega življenja," se je spominjal Culkin v podcastu WTF.

Jacksona je prvič spoznal v zaodrju po predstavi Hrastač, v kateri je zaigral, v Lincoln Centru. Culkin je priznal, da je bil Jackson "mlad po duši". "Užival je v moji igrivi mladosti. Rad je bil otročji ob meni. In nikoli se mi to ni zdelo nenavadno. Nikoli se ob njem nisem počutil neprijetno. Takšen je bil," je razložil Culkin.

Jackson se je že za časa življenja spopadel z več odmevnimi tožbami zaradi spolne zlorabe otrok - leta 2005 so ga oprostili, leta 1994 pa je plačal 15 milijonov ameriških dolarjev (11 milijonov evrov) vredno poravnavo. Nov val obtožb pa je prišel po njegovi smrti.

Culkina so leta 2005 poklicali kot pričo na zloglasnem sojenju Jacksonu zaradi domnevnega spolnega zlorabljanja otrok, ki so prespali na njegovi posesti. Tožilstvo ga je uvrstilo na svoj seznam, saj je bil eden od takšnih otrok. Culkin se ni želel vmešavati, a se je čutil dolžen braniti svojo in Jacksonovo podobo. Pevec je bil pozneje oproščen.

A sodni procesi so Jacksona spremenili, je priznal Culkin. "Po njegovem zadnjem sodnem procesu, ko se mu je zdelo, da je vsega konec. Vse, kar se mu je zdelo pomembno, je bila zgolj najožja družina," se je razgovoril Culkin.

Ob tem je spregovoril še o odnosu, ki ga je imel s svojim očetom, s katerim ni spregovoril niti besede od leta 1995. "Nisva se marala. Bil je slab človek. Izvajal je nasilje - tako fizično kot psihično. Lahko vam pokažem vse svoje brazgotine, če želite. Bil je slab 'tip'," je poudaril Culkin in dejal, da se je oče izživljal nad vso družino.

Za Culkina je končno posijalo sonce. Vmes je ustanovil in že razpustil svojo skupino The Pizza Underground (ki je igrala predelave skladb zasedbe Velvet Underground, a s pomembnim dodatkom: pico).

Danes živi razpet med New Yorkom in Parizom, kjer slika, piše in pije. Znova se je podal v igralske vode, med drugim bo zaigral v filmu Changeland s Sethom Greenom. A hkrati iz njegovih besed ni bilo mogoče razbrati, da se bo znova resneje predal igralski karieri: "Nase gledam, kot da sem upokojenec. Vse, kar počnem, se mi zdi, da je bolj kot ne konjiček."

