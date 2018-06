Macron o pogovoru s Trumpom: "Kot klobasa – bolje, da ne veste, kaj je notri"

"Trump ne prenese take kritike"

6. junij 2018 ob 08:44

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski predsednik Emmanuel Macron je uporabil primerjavo s hrano, ko je opisal pogovore z Donaldom Trumpom in drugimi svetovnimi voditelji: "Ti pogovori so kot klobase - bolje, da ne veste, kaj je v njih."

Na tiskovni konferenci po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem je neki novinar Macrona vprašal, ali je bil njegov nedavni telefonski pogovor s Trumpom glede uvajanja ameriških carin za evropske države res "grozen", kar so zapisali pri televizijski mreži CNN.

Macron ima pravilo, da ne komentira svojih pogovorov z drugimi voditelji v javnosti, zato se je zatekel k znameniti izjavi pruskega politika Otta von Bismarcka iz 19. stoletja, piše Guardian. Macron je duhovito dejal: "Kot je imel navado reči Bismarck: če bi ljudem razložili, kako se izdelujejo klobase, je malo verjetno, da bi jih še kdo jedel. Podobno je v politiki. Všeč mi je, če ljudje vidijo le dokončan in že pripravljen obrok, kaj se pred tem dogaja v kuhinji, pa naj raje ostane skrivnost, da ne bo kdo izgubil teka."

CNN je prejšnji teden poročal, da je je Macron Trumpu jasno povedal, da bi bila uvedba carin na evropske izdelke "nezakonita" in "velika napaka". "Macron je bil prepričan, da lahko Trumpu zaradi njunega dobrega odnosa in prijateljstva vse pove iskreno in neposredno. A Trump ne prenese, da ga kdo na tak način kritizira. Njun pogovor je bil slab, zelo slab. Bil je katastrofalen," so pred dnevi zapisali pri CNN-u.

"Drugod morda lahko prosite ljudi za komentarje o raznih srečanjih, mi v Parizu pa ne pojasnjujemo tega, kako je sestanek potekal in kako vroče, hladne, tople ali grozne so stvari. Mi delamo, ne komentiramo," je dejal Macron in dodal, da bo imel novo "odkrito in koristno" srečanje s Trumpom na prihajajočem vrhu skupine držav G-7 v Kanadi.

A. P. J.