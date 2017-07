Madonna odprla oddelek za pediatrijo v Malaviju

Dobrodelna kraljica popa

12. julij 2017 ob 17:57

Lilongwe - MMC RTV SLO

Kraljica popa Madonna se mudi v Malaviju - državi, iz katere prihajajo štirje njeni posvojenci. V tamkajšnji bolnišnici je odprla oddelek za pediatrijo, ki so ga gradili zadnji dve leti.

"Ko pogledaš v oči teh otrok, ki potrebujejo pomoč, želiš storiti vse, da jim lahko pomagaš. In ob svojem prvem obisku Malavija sem se odločila, da to storim," je dejala Madonna za tiskovno agencijo AP.

"Rada bi se zahvalila vsem, ki so se mi pridružili na tem neverjetnem potovanju. Kar se je začelo kot sanje za Malavi, se je končalo kot resničnost za otroke. In to mi ne bi uspelo brez vaše pomoči," je še dodala Madonna.

Madonna je v Malaviju posvojila štiri otroke: Davida Banda, Mercy James ter dvojčici Stello in Estere. Oddelek na pediatriji pa nosi ime po 11-letni Mercy. Pevka je leta 2006 ustanovila dobrodelno organizacijo Raising Malawi, ki je tudi financirala gradnjo omenjenega oddelka v bolnišnici.

V novem oddelku za otroke so tri operacijske sobe, dnevna klinika in 45 postelj.

K. K.