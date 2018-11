Madonna: "Slava, bogastvo in rekordi se ne morejo primerjati z družino"

Posvojila štiri sirote iz Malavija

23. november 2018 ob 12:09

Blantyre - MMC RTV SLO

Madonna, ki je avgusta praznovala 60 let, je ob zahvalnem dnevu prvič objavila fotografijo vseh svojih šestih otrok, s katerimi je obiskala Malavi.

Pred svoj telefon je postavila 22-letno Lourdes, ki je plod njene ljubezni s Kubancem Carlosom Leonom, 17-letnega Rocca, ki se je rodil v zakonu z britanskim režiserjem Guyem Ritchiejem, ter posvojene malavijske sirote - 13-letno Mercy, 12-letnega Davida in šestletni dvojčici Estere in Stello.

Pod fotogafijo otrok je zapisala: "To je to, za kar sem najbolj hvaležna. Moji otroci so me popeljali po poteh in mi odprli vrata, za katera si nikoli nisem mislila, da bom vstopila skoznje. Slava, bogastvo in rekordi se nikoli ne morejo primerjati s tem, kar najbolj cenim in častim. Vesel zahvalni dan iz Malavija."

Glasbenica, ki se je je v 90. letih prijel vzdevek "kraljica popa", sicer pogosto objavlja fotografije svojih najmlajših otrok - dvojčici sta na primer nedavno pozirali za modno podjetje Adidas -, fotografije celotnega njenega "klana" pa so redke. Z otroki se tudi pogosto vrača v Malavi na jugu Afrike, saj je v tej državi leta 2006 tudi ustanovila dobrodelno organizacijo Raising Malawi.

What I am Most THANKFUL for! My Children have led me down roads and opened doors I never imagined I’d walk through. Fame , Fortune and Records Broken could never equal that which I treasure and value most. #blessed #grateful #family Happy ThanksGiving from Malawi! pic.twitter.com/3VIlFYRtug