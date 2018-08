Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večino podrobnosti o prihajajočem albumu kraljica popa še vedno skriva. Foto: Reuters Sorodne novice 60 let Sharon Stone, dive, ki je presegla omejitve "svetlolase fatalke" Dodaj v

Madonna za konec letošnjega leta napovedala nov album

Pripravlja novo poslastico za oboževalce

1. avgust 2018 ob 16:11

Lizbona - MMC RTV SLO

Glasbenica Madonna je v najnovejšem intervjuju potrdila izid nove - že štirinajste - studijske plošče, ki bo sledila Rebel Heart iz leta 2015.

Na nove skladbe namiguje že zadnjih nekaj mesecev, maja je med drugim objavila fotografijo naslovnice novega singla oziroma projekta, ki ga je naslovila Beautiful Game.

Zdaj pa je v intervjuju razkrila, da se bodo oboževalci novega materiala lahko razveselili že čez nekaj mesecev, ogromen vpliv nanj pa je imela selitev. "Spoznala sem ogromno odličnih glasbenikov, s katerimi sem sodelovala tudi na novi plošči. Lizbona je imela ogromen vpliv na mojo glasbo in moje delo na splošno. Saj kako ga ne bi imela? Sploh si ne predstavljam, kako bi lahko preživela leto brez tega, da bi se ukvarjala z vso to kulturo."

Glasbenica se je namreč pred kratkim z 12-letnim sinom Davidom Bando preselila na Portugalsko, da bi mladenič lahko lovil svoje sanje in postal profesionalni nogometaš. Madonna je razložila, da je ravno ta kulturni preskok močno vplival na njeno delo in tudi prihajajočo ploščo zapeljal v popolnoma drugo smer. Za Vogue Italia je tako potrdila, da bo oboževalce z novo glasbo razveselila že konec letošnjega leta.

Na morebitno sodelovanje s kraljico popa je prejšnji mesec namignila Ariana Grande, ki je na družbenih omrežjih zapisala "Hvala, Madonna, že veš, zakaj". Za 14 studijski album, ki ga bo izdala 36 let po prvem singlu Everybody, naj bi sodelovala s producentom Mirwaisom, ki je bil že del produkcijske ekipe tudi pri ploščah Music in American Life.

P. B.