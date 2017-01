Madonnin kletvic poln govor izzval bes in celo zahtevo pa aretaciji

Za izrečeno se je opravičila na Instagramu

23. januar 2017 ob 08:52

Washington - MMC RTV SLO

Popzvezdnica Madonna se mora po svojem sobotnem govoru na protestnem pohodu žensk proti Trumpu, v okviru katerega je omenila tudi, da bi bilo treba Belo hišo "vreči v zrak", zagovarjati celo zaradi terorističnih groženj.

Sobotnega shoda Women's March (Pohod žensk) proti novemu ameriškemu predsediku Donaldu Trumpu oz. njegovim nestrpnim, mizoginim politikam, ki je v Washington privabil več sto tisoč ljudi, so se udeležili tudi številni zvezdniki in (predvsem) zvezdnice.

Na govorniški oder se je med drugim povzpela tudi kraljica popa Madonna, ki pa je marsikoga neprijetno presenetila s svojim kletvic polnim govorom. Največje razburjenje pa je povzročila, ko je zbranim "zaupala", da je razmišljala o tem, da bi bilo treba "Belo hišo vreči v zrak" - na tej točki so nekatere televizijske postaje prekinile neposredni prenos dogajanja, poroča Reuters.

Sporne kletvice

Zbrano množico je nato opomnila na sporne politike, ki jih promovira Trump - od ukinitve oz. okrnitve pravice do splava, do ukinitve brezplačne kontracepcije -, in njegov ponižujoč odnos do žensk. Zbrane je nato spodbudila k vzklikom, da se bodo tovrstnim politikam uprli, govor pa zaključila z - za ZDA tako problematičnimi - kletvicami: "Tistim, ki nas klevetajo in trdijo, da ta pohod ne pomeni nič, sporočam, j***** se!" Nadaljevala je s pesmijo, v kateri je nekaj besed spremenila v kletvice, druge pa prilagodila, da so govorile o Trumpu.

Tako zaradi preklinjanja kot zaradi domnevnega pozivanja k terorizmu, so se nanjo na družbenih omrežjih usule številne kritike, pojavile so se celo posamezne zahteve po aretaciji zaradi spodbujanja terorizma.

"Nisem nasilna"

58-letna glasbenica se je nato v nedeljo na družbenem omrežju Instagram zaradi svojega izbruha opravičila in poudarila, da je govorila v prenesenem pomenu: "Nisem nasilen človek. Uporabila sem metafora in izpostavila, da lahko na situacijo gledamo z dveh vidikom - lahko upamo na najbolje, lahko pa nas preplavita jeza in ogorčenje, kar sem čutila tudi sama."

Uradnih podatkov o tem, koliko ljudi se je udeležilo sobotnega protesta, sicer ni, organizatorji pa so, piše Reuters, zagotovo presegli zastavljeni cilj, 200.000 udeležencev. Malo zgovornejši, kar se številk tiče, so bili losangeleški policisti, ki so ocenili, da se je na tamkajšnjem pohodu (Sister's March) zbralo okoli 750.000 ljudi, organizatorji pa ob tem zatrjujejo, da jim je povsem svetu v protestu proti Trumpu uspelo mobilizirati več kot pet milijonov ljudi.

Po sporu o številu ljudi na inavguraciji, oblasti raje ne ocenjujejo, koliko se jih je zbralo

Predstavniki policije, ki načeloma podajajo ocene o številu zbranih, so sicer po sporu med mediji in Trumpovo administracijo glede števila ljudi, ki si je v živo ogledalo Trumpovo inavguracijo, precej zadržani. Čeprav že posnetki sami kažejo razliko med velikostjo množice leta 2017 in leta 2009, ko je prvič prisegel Barack Obama, so se mestne oblasti uradnim ocenam raje izognile in zatekle k edinemu objektivno merljivemu podatku: številu ljudi, ki se je na dan inavguracije peljalo s podzemno železnico.

