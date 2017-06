Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 17 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Nova prepoved na madridskih avtobusih in vlakih. Foto: Twitter EMT Madrid Si preveč prostora vzamejo le moški ali to počnejo tudi ženske? Foto: Reuters

Madrid napovedal boj (moški) razvadi - sedenju z razširjenimi nogami

V mehiški prestolnici "sedeži za penise"

8. junij 2017 ob 13:44

Madrid - MMC RTV SLO

Madrid je sledil New Yorku in na avtobusih in vlakih prepovedal t. i. "manspreading" - sedenje moških z razširjenimi nogami, ki s tem zavzamejo več prostora, kot jim ga pripada.

Podjetje EMT, ki skrbi za javni prevoz v španski prestolnici, je uvedlo nalepke za to prepoved. Na njih je silhueta moškega z razširjenimi koleni in velik rdeč križec ob njej, zraven nje pa napis "Spoštujte osebni prostor drugih".

Novost je mestni svet sprejel na pobudo feministične skupine Mujeres en Lucha (Ženske v vojni), ki je na družbenih omrežjih sprožila kampanjo in objavila peticijo proti t. i. manspreadingu, pod katero se je podpisalo več kot 10.000 ljudi, poročajo španski mediji.

"Gre za vprašanje kulture. Ženskam so vedno govorili, naj na sedežu zavzamemo kar najmanj prostora, moških pa tega očitno niso naučili," je dejala vodja kampanje Alejandra de la Fuente.

Prepovedana tudi preglasna glasba v slušalkah

Madridski mestni svet, v katerem ima večino levičarska stranka Podemos, je sporočil, da je nova nalepka namenjena predvsem "moškim uporabnikom javnega prometa, ki razkrečijo noge tako, da zavzamejo dva sedeža". Dodali so, da so uvedli še nekaj novih nalepk oziroma opozoril za obnašanje, ki ni prijazno do družbe, kot na primer dajanje nog na sedeže in glasno poslušanje glasbe prek slušalk.

Kaj pa ženska torbica na sosednjem stolu?

Medtem ko so ženske nad prvim ukrepom zadovoljne, pa so slabo voljo na družbena omrežja stresli nekateri nezadovoljni pripadniki moškega spola, ki trdijo, da gre pri ukrepu za spolno preganjanje moških. "Moški del sveta je v popolnem razsulu. Skoraj vsak dan na avtobusih in vlakih vidim ženske potnice, ki sedeže zasedajo s svojimi torbicami, skoraj ležijo na sedežih in imajo prav tako razširjene noge kot moški," je dejal Madridčan Jesús Herraiz.

Mestni svetniki so se na te obtožbe odzvali, da španska prestolnica ni prvo mesto, ki je napovedala boj t. i. "manspreadingu", in dodali, da si bodo za enako prepoved prizadevali tudi na podzemni železnici. Da je to postalo politično obarvano vprašanje, kažejo besede regionalnega vodje javnega prevoza za območje Madrida, Ángela Garrida iz konservativne Ljudske stranke, ki ne vidi razlogov za prepoved t. i. "manspreadinga", saj se mu zdi pravilo "en sedež - en potnik" popolnoma razumljivo.

"Kolega, nehaj se širiti"

Podobno kampanjo je na svojih podzemnih vlakih New York izvedel že pred dvema letoma, ko so se na postajah metroja pojavili plakati z napisi "Kolega, nehaj se širiti". Nekatere moške, ki poziva niso spoštovali, so celo aretirali, piše britanski Telegraph.

Oblasti v Ciudad de Mexicu pa so se težave lotile na drugačen način, saj so marca na podzemnih vlakih uvedle "sedež za penis", ki je rezerviran za moške, nad njim pa je napis: "Neprijetno je potovati na tak način, a še bolj neprijetno je spolno nasilje, ki so mu ženske potnice izpostavljene vsak dan."

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) June 7, 2017

#MadridSinManspreading Nosotras ya hemos firmado contra las actitudes relacionadas con el “privilegio masculino” https://t.co/lArxHRfASV pic.twitter.com/wThLbTRFa4 — FMJ (@MujeresJovenesF) June 5, 2017

A. P. J.