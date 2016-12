Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Mafinov ne pečemo predolgo, saj sicer postanejo presuhi. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mafini z banano in orehi

Pripravimo jih s polnovredno moko

22. december 2016 ob 11:14

MMC RTV SLO

Sestavine: 10 dag masla, 8 dag rjavega sladkorja, 3 banane, 1,5 dl jogurta, 2 jajci, 15 dag polnovredne moke, 10 dag navadne moke, 2 žlički pecilnega praška, pol žličke sode bikarbone, 5 dag orehovih jedrc, sol.

Maslo vzamemo iz hladilnika, da se zmehča. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Orehova jedrca nasekljamo. Banane olupimo in pretlačimo z vilicami.

Maslo in sladkor penasto umešamo. Dodamo banane, jogurt in jajci. Posebej zmešamo obe vrsti moke, pecilni prašek, sodo bikarbono in orehe. Dodamo ščepec soli. Mokre in suhe sestavine nato zmešamo ter namaščene modelčke za mafine do 2/3 napolnimo z maso. Postavimo v pečico in pečemo 20—25 minut.