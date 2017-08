Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Dodamo tudi nariban sir. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mafini z drobnjakom in sirom

Prigrizek za lepši dan

1. avgust 2017 ob 09:00

MMC RTV SLO

Sestavine: 15 dag masla + za pekač, 2 dl kefirja, 1 jajce, 15 dag sira, 20 dag moke, 1 zavitek pecilnega praška, 1 žlička majarona, pol žličke muškatnega oreščka, 5 žlic nasekljanega drobnjaka, sol.

Pekač za mafine namastimo in damo v zamrzovalnik. Maslo raztopimo v kozici. Kefir, jajce in mlačno maslo razžvrkljamo. Dodamo še nariban sir. Posebej zmešamo moko, pecilni prašek, majaron, muškatni orešček, drobnjak in dva ščepca soli.

Pečico ogrejemo na 200 st. C. Mokre in suhe sestavine zmešamo. Maso damo v pekač in postavimo v pečico. Pečemo približno 20 minut.