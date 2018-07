Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mafine serviramo z jabolčno čežano. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Mafini z jabolčno čežano

Ideja za okusno malico

17. julij 2018 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 550 ml mleka, jajca, 180 g polente, 80 g rjavega sladkorja, 120 g rozin, 50 g raztopljenega masla, 150 g sira maskarpone.



Sestavine za čežano: 2 srednje veliki jabolki, žlica sladkorja, cimet.

V ponev z mlekom dodamo polento, rozine, rahlo razžvrkljana jajca in maslo. Kuhamo na zmernem ognju in redno mešamo. Mešamo dokler se celotna zmes ne zgosti. Po približno šestih minutah zmes odstavimo z ognja. V namaščen pekač za mafine počasi nadevamo zmes. Pečemo, dokler robovi ne porjavijo.



Čežano pripravimo tako, da dva srednje velika jabolka olupimo in narežemo na koščke. Jabolka do mehkega skuhamo v vreli vodi. Jabolka spasiramo in dodamo sladkor in cimet.



Ko so mafini s polento pečeni, še tople serviramo na krožnik s sirom maskarpone. Zraven ponudimo jabolčno čežano, ki jo obogatimo s cimetom.

K. Ši., Petra Oražem (oddaja Dobro jutro)