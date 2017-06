Poudarki Magna Steyr bo proizvajal BMW 530e

Magna Steyr bo proizvajala tudi hibridni BMW serije 5

Širitev proizvodnje

20. junij 2017 ob 09:17

Magna Steyr v bližnjem Gradcu proizvaja vse več modelov. Na začetku prihodnjega leta bo tam začel nastajati Jaguarjev električni SUV I-pace, že letos poleti pa modo začeli proizvajati tudi hibridno različico bavarske petice.

Iz Magne Steyr so sporočili, da bodo za nemški BMW proizvajali priključno hibridni model 530e. Magna Internetional je tretji največji avtomobilski dobavitelj na svetu ter edini, ki proizvaja avtomobile za različne avtomobilske znamke. S proizvodnih linij tovarne v Gradcu na leto zapelje 200 tisoč avtomobilov.

O dejavnostih v Sloveniji so redkobesedni

Zaradi povečanega povpraševanja Magna širi proizvodne zmogljivosti v Gradcu ter načrtuje gradnjo lakirnice v Sloveniji. Gigant naj bi za gradnjo novih zmogljivosti, ki naj bi prinesla šest tisoč delovnih mest, v Sloveniji vložil 1,24 milijarde evrov. To naj bi vključevalo tudi obrat, v katerem bi nastajalo od 100 do 200 tisoč avtomobilov na leto. Teh trditev pa v Magni trenutno ne želijo komentirati.

Proizvajalci močno vlagajajo v razvoj električnih in hibridnih tehnologij zato, da bi zadostili zahtevam vlad po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida. To je priložnost tudi za Magno, saj je proizvodnja s pomočjo zunanjih partnerjev pri manjših serijah za proizvajalce bolj ugodna, saj so za to potrebni manjši kapitalski vložki in obenem omogoča razbremenitev osnovnih proizvodnih linij.

Swamy Kotagiri, vodja tehnološkega oddelka pri Magni je povedal, da je proizvodnja električnih avtomobilov kratkoročno dobra priložnost, zlasti glede na to, da bo do leta 2025 od 40 do 50 odstotkov modelov vključevalo nekakšen element elektrifikacije.

Poleg električnih modelov Magna v Gradcu proizvaja klasične avtomobile z motorji na notranje zgorevanje, med drugim BMW-je modele, mini countryman ter Mercedesov luksuzni terenec razreda G. Zaradi povečanega obsega naročil pa so sporočili, da bodo letos presegli prvotno načrtovane cilje.

Martin Macarol