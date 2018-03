Magna: Uresničili bomo to, kar smo obljubili v Sloveniji

25. marec 2018 ob 15:27

Ženeva - MMC RTV SLO

Magna Steyr je imela na avtomobilskem salonu v Ženevi svoj razstavni prostor. Nič čudnega, če pa smo v Švici videli kar dve svetovni premieri, ki jih bodo izdelovali v Gradcu. Pravzaprav tri, če držijo napovedi.

V oddaji Avtomobilnost smo gostili predsednika Magne Steyr Güntherja Apfalterja. Magna Steyr, ki je del Magne International, je sicer eden najpomembnejših dobaviteljev v avtomobilski industriji, zaposluje okoli 6.000 ljudi. Izdeluje podvozja, sedeže, elektroniko, pogonske sisteme in druge avtomobilske dele. Celotna skupina, ki ima letno več kot 26 milijard evrov prometa, zaposluje 152.000 delavcev. V Gradcu pa izdelujejo nekaj zelo nišnih modelov, tudi BMW serije 5, vključno z izvedenko plug-in, na Štajerskem naj bi nastajal tudi električni mini, pa najmanjši Jaguarjev križanec e-pace, dve pomembni svetovni novosti pa so prvič razkrili na ženevskem avtomobilskem salonu: jaguar i-pace in mercedes G. To je veliko za eno razstavo.

"Mi bomo zraven"

"Zelo nas veseli, da lahko te avtomobile izdelujemo za svoje partnerje. Po 39 letih prihaja novi mercedes G in Jaguar bo v Gradcu izdeloval dva nova modela, ki ste ju prav tako imenovali. In eden izmed njiju je električno vozilo," pravi predsednik Magne Steyr, kjer pa uradno še ne razkrivajo najbolj vroče novice. To je, da naj bi v Gradcu proizvajali tudi nova športna modela, ki nastajata v sodelovanju med BMW-jem in Toyoto. Gre za novi roadster Z4 in športni kupe toyota supra. Prav Toyotinega športnika so v konceptni obliki prvič razstavili v Švici.

Letos bo iz Magnine tovarne na Štajerskem zapeljalo 200 tisoč novih avtomobilov, toliko naj bi bila tudi kapaciteta tovarne. Enden izmed najbolj vročih modelov v Magni bo električni jaguar i-pace: "Veseli nas le, da lahko za Jaguar izdelujemo ta avtomobil. Če me vprašate, koliko ljudi bo konec koncev kupovalo električne avtomobile, vam lahko odgovorim le, da bomo videli. Električni avtomobili bodo zanimiva niša in mi bomo zraven."

V Gradcu dela tudi veliko ljudi iz Slovenije. Sogovornika smo vprašali, kakšna je situacija s slovensko tovarno v Mariboru? "Slovenska tovarna v Mariboru je na dobri poti. Stavbo smo dogradili in vanjo pravkar začenjamo nameščati lakirne naprave," pravi in dodaja, da bodo v Hočah lakirali avtomobile, a nam ni mogel povedati, katere in v kakšnih količinah. "Toda uresničili bomo to, kar smo obljubili v Sloveniji."

Gr. P., Matija Janežič