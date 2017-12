Magnificov veliki božični spektakel: Amen, aleluja in hvala lepa

Največji samostojni koncert legendarnega glasbenika

26. december 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Balkanski šarlatan, žanrski kameleon in večni zabavljač Robert Pešut - Magnifico je z letošnjim božičnim koncertom presegel samega sebe in poskrbel za nepozabno glasbeno doživetje.



Magnificovi božični koncerti postajajo nepogrešljiv del praznične ponudbe prestolnice – pretekle tri božiče je karizmatični glasbenik v okviru Kurzschlussa množico zabaval na Gospodarskem razstavišču, še pred tem pa je na 25. december med drugim nastopal v Cvetličarni in dvorani Tivoli.

Magnifico sicer trdi, da ne mara stalnosti in predvidljivosti in da so božični koncerti v tradicijo prerasli slučajno. Morda se je ravno zato odločil, da bo letos stopil korak dlje in postavil nov mejnik v svoji bogati umetniški karieri. Sinočnji nastop je namreč predstavljal veliko več kot še enega v seriji božičnih koncertov – spektakel v ljubljanskih Stožicah lahko označimo za najbolj ambiciozen samostojni koncert v Magnificovi 24-letni karieri.

Glede na to, kako hitro so pošle vstopnice – organizatorji so celo nekoliko spremenili postavitev odra, da so lahko v prodajo spustili še nekaj dodatnih vstopnic –, in kako pisana je bila zbrana množica obiskovalcev, je Magnifico še enkrat več dokazal, da je eden največjih slovenskih pop rock glasbenikov vseh časov.

Božična pridiga

Magnifico, ki je poleg kakovostne glasbe poznan tudi po svojevrstni zunanji podobi in edinstvenem slogu oblačenja, je pred nabitimi Stožicami stopil od glave do pet odet v belo barvo. Na odru ga je spremljala ustaljena zasedba – Schatz! na bobnih, Luka Ipavec s trobento, saksofonist Matej Kužel, violinist Matija Krečič, kitarist Matej Mršnik in Jan Gregorka na bas kitari.

Navdušeno množico je Magnifico skupaj z bendom popeljal skozi vse faze svoje razgibane umetniške kariere, ki jo je pred kratkim kronal z albumom Komplet II. Po prvem paketu uspešnic, ki se je začel s pesmijo Samo malo, se je Magnifico odločil, da je pred nadaljevanjem čas za krajši premor. "Nisem duhovnik, a sem duhovno bogat človek – zato dovolite, da z vami speljem eno mašo. Rekel bom verz, vi pa na koncu recite amen," je nagovoril oboževalce in jim nato želel zdravje in srečo (amen), ljubezen in sladko vince (amen) ter dovolj denarja in časa za vse (amen).

"Predvsem pa vam želim, da nas lahko, bratje in sestre, za trenutek boli k**** za vse," je svojo mašo zaključil balkanski šarlatan in nastop nadaljeval v svojih značilnih balkan-disko ritmih, ki so poskrbeli, da so zbrani množici dokončno popustile vse zavore. Staro in mlado je naslednjih nekaj minut pelo in plesalo ob pesmih Kuku Lele, iThink, Pismo kumu, Hir Aj Kam Hir Aj Go, Zum Zum in Ubiću te.

Od balad in popevk do disko uspešnic

Sledila je umiritev tempa in Magnifico je občinstvu postregel s pesmimi, kot so Ljubljana – Portorož, So Lonely, Cici Mici in Tivoli, ki so jih popestrili solistični vložki violinista Matije Krečiča in saksofonista Mateja Kužla. Za tem so na svoj račun prišli ljubitelji zgodnejših uspešnic, ki so Magnifica v devetdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavile na slovenski mainstream glasbeni sceni. Magnifico iz repertoarja ni izpustil niti svoje nesojene evrovizijske popevke Silvije kot tudi ne pesmi Samo ljubezen, s katero je na evrovizijski oder popeljal Sestre.

Šiškar belokranjsko-srbskih korenin je koncert začinil z zanj značilnimi humornimi vložki. V enem od premorov med pesmimi je občinstvu zaupal, da v svojem vsakdanjem življenju ne hodi ven in da nima ne fetišev ne hobijev. "Ma nič ne delam v resnici. Imam samo en hobi, reče se mu statistika – to me zabava," je dejal in nato statistično obdelal 12.000-glavo množico obiskovalcev. "Med moškimi je osem odstotkov homoseksualcev, kar pomeni, da vas je danes tukaj kar nekaj – srečen božič, pederčki! Ni se treba javljati, nima veze, si, kar si," je dejal in na podoben način vesele praznike zaželel še lezbijkam, ki jih je po njegovih navedbah 12 odstotkov, uživalcem lahkih opojnih substanc – "mi se ne bomo pozdravljali med sabo, ker se poznamo" – in alkoholikom.

Čik pavza in veliki finale

Po slabi uri in pol igranja, ko so izzveneli še zadnji akordi pesmi Halo, gospodična, se je Magnifico poslovil in zapustil oder, čeprav je bilo vsem v dvorani jasno, da zabave še zdaleč ni konec. Po petih minutah skandiranja množice se je glasbena zasedba vrnila na oder. Magnifico je občinstvu v šali pojasnil, da je šel samo na en čik in se preobleči – beli suknjič je namreč zamenjal za bleščeče rdečega –, nato pa se mu je ob uvodnih taktih pesmi Pastirče mlado na odru pridružil oktet bratov Kavs, ki je gromko zadonel po dvorani. Oktet je podkrepil tudi pesmi Zeleni Jure, Land of Champions in Pukni Zoro, nato pa se je Magnifico poslovil še drugič – in se tudi ponovno vrnil ter nenasitni množici obiskovalcev odpel še zadnji dve pesmi večera – Evo me narode in Ti si moja ljubezen.

Dvourni koncert je legendarni glasbenik sklenil z besedami: "Amen, aleluja in hvala lepa", ter ob tem izrazil željo, da se bo takšen dogodek ponovil še kdaj. Glede na vzdušje, ki je vladalo v Stožicah, lahko z gotovostjo trdimo, da si tega želi tudi večina obiskovalcev sinočnjega velikega božičnega koncerta.

Miha Zavrtanik, Foto: Borut Živulovič, BoBo