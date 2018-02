Maja Keuc (Amaya): Beyonce je liga zase. Lahko bi ji le držala svečo."

"Zame je najpomembneje, da se ves čas razvijam in učim, zato tudi sprejemam vse, kar s tem pride. Nimam popolnoma zabetoniranih načrtov in ciljev v svoji karieri, sem pa zelo hvaležna in ponosna, da mi je iz 'nule' v tujini uspelo priti tako daleč," je dejala Maja Keuc.

26-letna Štajerka z umetniškim imenom Amaya že nekaj let živi v Stockholmu, a se rada vrača v Slovenijo. Letos je bila članica žirije, ki je izbrala 16 pesmi, ki so se predstavile na predizboru Eme, nato pa je na finalnem večeru znova oddala svoj glas kot članica ekipe glasbenih izvajalcev. Keučeva je na Emi predstavila tudi novi singel Concrete, ki ga je napisala s švedskimi avtorji. Pesem je nastala na otočku sredi Stockholma, na katerem ima studio član legendarne skupine Abba Benny Andersson.

Piše pesmi zase in za druge

V spletnem klepetu na MMC-ju je Maja dejala, da se je njen vzdevek v tujini že prijel, v Sloveniji pa bo še malce trajalo. V Stockholmu, kamor se je preselila zaradi ljubezni, saj je že šest let v zvezi s švedskim glasbenikom Jonahom Nilssonom, dela za agencijo, v kateri piše pesmi tako zase kot za druge izvajalce. To in nastopi so njen glavni vir zaslužka. Na Švedskem je zato prepoznavna bolj med glasbeniki in pisci pesmi kot med širšim občinstvom.

Lani je bila napovedana kot ena izmed tekmovalk na Emi, a je nato udeležbo tik pred zdajci odpovedala zaradi skrivnostne pogodbe s tujo založbo. O tem tudi danes ne želi govoriti: "Žal je to zelo dolga in komplicirana zgodba, ki bi jo rada iz profesionalnega vidika ohranila zase. Mislim, da se mi je obrestovalo v smislu, da sem ohranila samo sebe. Glasbena industrija v tujini je precej bolj agresivna kot pri nas in talent igra zelo majhno vlogo."

Na Melodifestivalen ni preprosto priti

Mnoge bralce je zanimalo, če se bo še kdaj prijavila na Emo ali če bo poskusila na švedskem izboru za Pesem Evrovizije, slovitem izboru Melodifestivalen, ki bi bil odlična priložnost, da jo kot izvajalko bolje spoznajo tudi Švedi. Maja se s tem strinja. "Problem je le v tem, da ne boš prišel noter, če si novinec. Tam je šele selekcija! Imeti moraš veliko založbo in najmanj miljon streamov na glasbenih platformah. V tujini igrajo vlogo samo in res samo številke," je pojasnila Keučeva, ki je dodala, da imajo na Švedskem zelo razvito glasbeno kulturo. "Studii, producenti, glasbeniki so na vsakem koraku in Švedi so bili že od nekdaj zelo napredni v zvoku. Ne samo v glasbi, tudi v tehnologiji, znamkah (Spotify, SoundCloud, Skype, H&M, Ikea, Volvo, ...).Poleg tega ustvarjalce v kulturi sponzorira tudi država, kar pomeni, da je veliko lažje na trdih začetkih, ko nimaš še nič. Všeč mi je njihova mentaliteta, od katere sem se ogromno naučila."

V Slovenijo se kljub temu rada vrača, večinoma ima zasebne nastope. "Hkrati pa sem zelo 'ljudski' tip človeka, če se lahko tako izrazim in imam rada domačo toplino, ki jo na Švedskem precej pogrešam. Zase bi tako ali tako rekla, da sem bolj državljan planeta Zemlja. To leto bom še več razpeta med Slovenijo in Švedsko zaradi turneje."

Na glasbenem področju bi najraje sodelovala z Loreen (zmagovalka Evrovizije leta 2012, op. a.) in s Tory Kelly, "Beyonce je pa liga zase. Njej bi recimo lahko držala samo svečo!" je hudomušno pripomnila.

Sprejema drugačnost

Z Jonahom sta zaročena, poroke pa zaradi natrpanih urnikov še ne načrtujeta. "Bo, ko bo, bi pa oba rada, da sva v miru, ker si ne želiva nič forsirati. Se nikamor ne mudi!" je dodala Maja, ki kljub življenju na severu ostaja ljubljenka slovenskih glasbenih src. To preseneča tudi njo. Kaj meni, zakaj jo imamo Slovenci tako v čislih? "Kaj pa vem. Nikoli nikomur nisem želela nič slabega, vsem privoščim, da jim uspe in sem zelo odprte glave, kar se tiče drugačnosti. Menim, da je prostor za vse! Predvsem pa se trudim biti iskrena in trdno na tleh ter se samo truditi, da bi bila najboljša različica sebe. Pa ne samo pevsko ali karierno. Predvsem na osebni ravni!"

A. P. J.