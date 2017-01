Maje Keuc ne bo na Emi 2017, načrte ji je prekrižal preboj v tujino

Zaradi spremenjenih glasbenih načrtov za njeno mednarodno kariero Amaya, kar je umetniško ime Maje Keuc za tujino, ne bo nastopila na letošnjem slovenskem izboru za Pesem Evrovizije.

"Nastopa na Emi sem se zelo veselila. Veliko bi mi pomenilo spet priti domov, a se vse zgodi z razlogom in pot ni samo ena. Po nedavnih dogodkih smo se z mojimi zastopniki odločili za drugačen pristop k moji karieri. Ne izključujem možnosti, da se na Emi kdaj še pojavim, a mi je vesolje v tem trenutku namenilo nekaj drugega in čutim, da moram temu slediti," je potožila Keučeva.

Mario Galunič, odgovorni urednik razvedrilnega programa, je povedal, da odločitev pevke in njene založbe sicer obžalujejo, a spoštujejo. "Njihov odnos do TV Slovenija v dozdajšnjih fazah ustvarjanja Eme 2017 profesionalen. Tudi po odstopu Amaye bo na Emi nastopilo 16 izvajalcev. Smo v zaključnih dogovorih z izvajalci in avtorji, ki jih bomo povabili k sodelovanju, kar nam tudi dovoljujejo Pravila Eme 2017," je opisal.

In zakaj taka odločitev?

Priljubljena slovenska pevka je trenutno razpeta med Švedsko in Južno Korejo, kjer s švedskimi producenti in glasbeniki ustvarja glasbo za največje azijske izvajalce, hkrati pa zaključuje tudi svoj glasbeni prvenec, ki ga pripravlja pod umetniškim imenom Amaya, pod katerim se predstavlja v tujini.

Njen glas je prišel tudi do švedske založbe Cow Pow Studios, s katero je pred kratkim podpisala pogodbo. Založba, ki je ustvarila pesmi za Britney Spears, Celine Dion, Westlife, Backstreet Boys, II Divo, Kelly Clarkson, Katy Perry, Christino Aguilera, je bila, zaradi spremembe glasbenih načrtov za Majino mednarodno kariero, ki se časovno in vsebinsko prekrivajo s pripravami in izvedbo na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, primorana preklicati Majino sodelovanje.

Predstavnik založbe Jacob Schulze je dejal: "Žal nam je, da moramo Majo umakniti s tekmovanja za Pesem Evrovizije 2017, a pojavile so se priložnosti in spremembe, za katere verjamemo, da bodo Majo napotile v pravo smer v njeni karieri. RTV Slovenija se zahvaljujemo za razumevanje in priložnost."

