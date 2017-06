Majk, mister Slovenije: Slovensko kmetijstvo je treba bolj podpreti!

Želi uspeti v modnem svetu

30. junij 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Majk Peroša, mister Slovenije z letnico 2017, prihaja iz kmečke družine, zato želi vse, ki ga bodo poslušali, ozaveščati o zdravem načinu življenja in doma pridelani hrani, polni vitaminov.

24-letni študent, ki prihaja iz Nove vasi nad Dragonjo, je lento najlepšega Slovenca prejel prejšnji teden. Upa, da mu bo naziv odprl vrata v modni svet, za svoje poslanstvo pa si je izbral informiranje o pravilnem prehranjevanju in izbiri sezonske in krajevno pridelane hrane. Več pa v spodnjem intervjuju.

Katera je največja sprememba v vašem življenju, odkar imate lento mistra Slovenije, v primerjavi s prej, ko ste bili le Majk?

Glede na to, da je vse skupaj dokaj sveže, težko opažam velike razlike. Zagotovo pa sem bolj prepoznaven, moje besede pa imajo večjo težo. Upam predvsem to, da se mi bodo odprla vrata v širši modni svet, saj za menoj stoji organizator in modni agent Erik Ferfolja z modno agencijo Mister Model Management.

Verjetno ste v dneh po izboru opravili že kar nekaj intervjujev. Kako dobro se počutite v tej koži, ko morate odgovarjati na najrazličnejša vprašanja? Vas je kdaj strah, da bi izjavili kaj neprimernega oziroma bi mediji vaše besede obrnili?

Opravil sem kar nekaj intervjujev in moram reči, da mi ne gre tako slabo (smeh). Glede na to, da sem dokaj sramežljive narave in nekoliko bolj zadržan človek, so mi intervjuji rahel izziv, vendar se na vsa vprašanja potrudim dobro odgovoriti. Strah pred obračanjem mojih besed je vedno prisoten, vendar se potrudim na vsa vprašanja odgovoriti premišljeno.

Pred finalnim izborom ste bili na Facebooku precej dejavni, ko ste zbirali všečke, podprlo vas je tudi nekaj znanih Slovencev. Kako domači ste si sicer z družbenimi omrežji in objavljanjem fotografij ter novosti iz svojega življenja?

Pred kratkim sem na družbenih omrežjih postal bolj dejaven, predtem pa mi je zaradi dela na kmetiji primanjkovalo časa. Sem sicer človek, ki v življenju posebne dogodke raje zadrži zase in jih maksimalno uživa, vendar sem trenutno v takšni vlogi, da moram biti medijsko dejaven in prepoznaven.

V enem izmed intervjujev po zmagi ste dejali, da menite, da ste komisijo na izboru prepričali z videzom, osebnostjo in s tem, da imate dobro srce. Ste lahko natančnejši, kaj menite, da je vaš največji adut ali morda "faktor x", ki vam je prinesel zmago?

Menim, da imam več faktorjev x, ki so mi prinesli zmago. Sem prijazen, preprost, delaven fant, ki ceni skromnost in spoštuje vsakogar. Verjamem, da je komisijo prepričal moj značaj, pa tudi trud, ki sem ga vložil v predstavitveno kampanjo na Facebooku.

Dejali ste, da želite postati maneken. Zakaj se vam zdi modni svet tako privlačen?

Modni svet se mi zdi privlačen zato, ker ni nikoli dolgočasen. Projekti se med seboj razlikujejo, tako da je služba zelo barvita. Soočaš se z različnimi stylingi, tudi s takšnimi, ki niso za vsak dan. Izkušenj nimam ravno veliko, vendar upam, da se mi bodo vrata s trdim delom laže odpirala.

Kako zares želite unovčiti naziv mistra Slovenije? Vas mika postati del slovenske družabne scene, se pojavljati v rumenih revijah, obiskovati prireditve, morda celo posneti pesem?

Kot fant, ki prihaja iz kmečke družine, bi rad ljudi ozavestil predvsem o zdravem načinu življenja, torej o domače pridelani polnovitaminski hrani. Mislim, da bi morali slovensko kmetijstvo bolj podpirati in kupovati lokalne izdelke. Kot mister želim delati tudi to. Petju bi se raje izognil, pojem samo v avtu, ko glasba preglasi moj glas, tako da sam sebe ne slišim (smeh). Od vsega naštetega bi najraje obiskoval prireditve, saj tam lahko sklenem veliko novih znanstev.

Prihajate iz kmečke družine iz Nove vasi nad Dragonjo, doma imate kmetijo. Pri kakšnih delih vse pomagate? Si želite ostati doma ali vas bolj mika življenje v mestu?

Pri delu nisem izbirčen, primem se vsakega dela, ki ga je treba storiti na kmetiji. Že od malih nog pomagam, tako da sem seznanjen z vsemi zvrstmi dela. Tako vas kot mesto imata svoje prednosti in slabosti. Življenje na vasi je bolj umirjeno in sproščeno, najraje imam svež zrak in naravo, ki ju v mestu težko najdeš. Zavedam pa se, da življenje v mestu ponuja več možnosti za delo, tako da sem pripravljen na morebitno selitev.

V eni izmed objav na Facebooku ste po angleško zapisali: "What you eat in private you wear in public." (V prostem prevodu: Kar jeste zasebno, nosite javno). Kako zdravo živite, katerih načel se držite pri prehranjevanju?

Vsak dan pazim na zdravo prehrano, predvsem pa, od kod prihaja hrana, ki je na mojem krožniku. Veliko jem naravne, popolne hrane, ki jo razporedim na šest obrokov dnevno. Na mojem krožniku se najde največ beljakovin in zdravih ogljikovih hidratov, a seveda se kot vsak človek včasih tudi pregrešim.

Opisujete se za preprostega, delovnega, vztrajnega. Če so to pozitivne lastnosti, katere pa so vaše negativne lastnosti, ki vam jih očitajo drugi oziroma bi jih sami radi spremenili?

Največkrat mi ljudje očitajo moje zamujanje. Že nekaj časa se trudim to spremeniti, tako da se moje zamujanje iz dneva v dan, iz minute v minuto, krajša. Kot drugo negativno lastnost bi izpostavil svojo zadržanost do ljudi.

Ste deveti mister Slovenije po vrsti, "uradnih" ženskih lepotic imamo precej več. Katera slovenska nosilka kakšnega lepotnega naziva (mis Slovenije, mis Universe ...) vam je ostala najbolj v spominu?

Izmed vseh deklet, ki so sodelovale na lepotnih tekmovanjih, mi je v spominu najbolj ostala Nina Osenar, saj je naziv miss Hawaiian Tropic uspešno izkoristila in si pozneje na podlagi svoje prepoznavnosti ustvarila televizijsko in pevsko kariero.

Ali se odpravljate tudi na svetovni izbor? Kdaj in kam?

Svetovnega izbora se ne bom udeležil, saj organizacija Mister Slovenije ne sodeluje z nobenim licenčnim formatom.

A. P. J.