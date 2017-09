Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 10 glasov Ocenite to novico! Maja Zupan bo 18. novembra predstavljala Slovenijo na 67. izboru za mis sveta. Foto: Grega Eržen, Studio Solis Sorodne novice Foto: 15 tekmovalk, ki se bodo pomerile za naziv mis Slovenije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Majo kot nova mis Slovenije nasledila še ena Maja

67. izbor za mis sveta bo 18. novembra na Kitajskem

9. september 2017 ob 22:06,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 22:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Maja Taradi se je poslovila od krone najlepše v deželi na sončni strani Alp. 27. mis Slovenije pa je spet postala Maja - Maja Zupan iz Britofa pri Kranju.

Prva spremljevalka je Lana Krajnc iz Maribora, druga pa Patricija Finster iz Polic pri Gornji Radgoni. Mis fotogeničnosti je postala Nina Dolić iz Lucije.

Zupanova je bila izbrana tudi za mis osebnosti. Kot dekle, ki je najbolj prijetno in "ima največje srce", jo je videla ekipa organizatorjev in partnerjev prireditve ter finalistke same.

V finalu, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je nastopilo 15 deklet. Poleg omenjenih štirih še Katja Gabrovec, Tina Mede, Ariana Hodžić, Monika Pfajfar, Lara Stenovec, Elmedina Berisha, Katarina Rondič, Špela Budič, Laura Katarina Jularić, Sergeja Kržan in Nina Rems.

Lepotice so se v skladu s tradicijo občinstvu predstavile v dnevni in večerni opravi ter v kopalkah, superfinalistke pa so morale odgovoriti tudi na vprašanja žirantov.

MMC-jevo reportažo z izbora si boste lahko prebrali v nedeljo.



Zmagovalka bo predstavljala Slovenijo na 67. izboru za mis sveta, ki se znova vrača v mesto Sanja na Kitajskem. Glavni izbor bo 18. novembra, ko bo aktualna mis Stephanie Del Valle iz Portorika predala svojo krono naslednici.



D. S., M. R.