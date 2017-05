Majske igre: Zaradi mladega občinstva se tudi glasbeniki počutijo mlajše

MMC na zaključku študentskega raja

25. maj 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Maj je raj," pravijo študenti, ki so do konca izpeljali še ene Majske igre. Zaključek na Kardeljevi ploščadi je bil že skoraj tradicionalno obarvan s kapljami dežja, kar pa mladih vseeno ni ustavilo.

Začelo se je z odprtjem v Rožni dolini in nadaljevalo z rokerskim večerom na Rožniku. Dogajanje v Mestnem logu je bilo letos drugače, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih, a še vedno je zasedbi Happy Ol' McWeasel uspelo privabiti precej ljudi. Dogajanje se je tudi letos sklenilo med študentskimi domovi na Kardeljevi ploščadi.

Občinstvo so začeli ogrevati Keep it Simple, Čaga Boys in Leni Kravac, ki so igrali za sicer bolj prazno ploščad med študentskima domovoma, a jim je že prisotne na prizorišču uspelo obdržati kljub vedno slabšemu vremenu.

Nato so oder zasedli stari mački Zmelkoow, ki so največjo uspešnico Bit odigrali že v prvi polovici repertoarja in s tem poskušali storiti vse, da občinstva pred odrom ne bi prestrašila manjša ploha. Presenetili so Help! A Beatles Tribute, ki so z uspešnicami na noge dvignili celotno prizorišče.

Letošnje številke po pričakovanjih

"Z letošnjim dogajanjem smo kar zadovoljni. Predvsem nas je pozitivno presenetilo odprtje, kjer je bila kljub slabemu vremenu udeležba precejšnja. Računamo, da je bilo na odprtju 4000 obiskovalcev, Rožnik je bil že sam po sebi vrhunski - tam si je dogajanje ogledalo približno 6000 ljudi. V Mestnem logu se je z nami zabavalo 3000 ljudi, za zaključek imamo pa tudi precejšnja pričakovanja," je o dogajanju na letošnjih Majskih igrah pojasnil član organizacijskega odbora Jožko Pušič.

Vreme povzročalo težave dnevnemu dogajanju

"Na odprtju bi bilo vreme lahko res veliko boljše, sicer pa vseeno na večernem dogajanju ni bilo večjih težav," še dodaja o letošnjem precej muhastem majskem vremenu. "Težave so bile predvsem s kulturnimi otočki, saj smo bili dogodke trikrat primorani premakniti pod streho. Športno dogajanje smo kljub vremenu izpeljali precej uspešno, pri tem je bil prestavljen zgolj en dogodek."

Letos brez narodno-zabavnega večera

V preteklih letih smo bili vajeni, da je en večer v maju namenjen zgolj narodno-zabavni glasbi - in sicer dogajanje v Mestnem logu, letos pa se organizatorji za tovrstno dogajanje niso odločili. Ob vprašanju glede razloga za tovrstno odločitev je bil odgovor precej skop: šlo se je zgolj za to, da je organizacijski odbor želel nekaj spremeniti, čeprav je bil večer s tovrstno glasbo v preteklih letih eden izmed najbolj obiskanih. Sicer pa pri letošnjih igrah ne bi spremenili ničesar, Pušič v šali izpostavlja zgolj muhasto vreme, ki bi jim bilo vseeno lahko malenkost bolj prizanesljivo.

Zmelkoow se med mlade radi vračajo

"Bili smo malo leni, malo pa ne preveč disciplinirani v svojem delovanju. Snemali smo v več studiih, brez glave in repa. Nato pa smo enkrat ugotovili, da je minilo že več let in bi bilo dobro, če bi se "zbrihtali" in vse skupaj spravili v neko kompaktno obliko. Dali smo v četrto prestavo, odigrali sanjsko predstavo in to posneli na ploščo," so pred začetkom koncerta na letošnjem zaključku za MMC pojasnili člani zasedbe Zmelkoow.

Čeprav se v zadnjih letih vse več slovenskih glasbenikov odloča za večje koncertne podvige v dvoranah, kot sta, denimo, Hala Tivoli in Arena Stožice, pa oni tja za zdaj ne pogledujejo. "Tega bi se lotili, če bi celotno zadevo organiziral kdo drug, ker nam se enostavno ne da," so v smehu pojasnili.

Pred njihovimi očmi se je v zadnjih desetletjih tako rekoč razvijala slovenska glasbena scena. "V bistvu je bilo nekaj časa zelo dobro, nato nekaj časa zelo slabo, potem še slabše. Nato znova malo boljše, v tem trenutku pa je ponovno malo slabše." Oni pa se med mlade poslušalce še vedno zelo radi vračajo. "Tovrstni nastopi nam pomenijo predvsem, da se imamo fajn. Še vedno se imamo za rosno mlade. To, da smo videti malo slabše, je zgolj zaradi slabega življenjskega sloga," so še dodali in poudarili, da se zaradi nastopanja pred mlajšim občinstvom nikakor ne počutijo starejše, temveč ravno nasprotno.

Čeprav je skupina Zmelkoow v zadnjih desetletjih zamenjala več članov, to na koncertno dinamiko ne vpliva. "Če pridejo pravi ljudje, je lahko zgolj bolje. Načeloma odpadejo tisti bolj betežni, ki jim pojenjajo moči. Tako smo mi vedno boljši, ko odide nekdo slab in ga nadomestimo z nekom boljšim. Ker res nismo neumni, da bi nadomestili nekoga, ki je slab, z nekom, ki je še slabši."

Zaključek ob ritmih glasbe The Beatles

Help! A Beatles Tribute, ki jih sestavlja slovensko-ameriška naveza, so sicer res ena izmed tribute zased, ki preigravajo uspešnice skupine The Beatles. A s "trdim delom, trdim delom in še enkrat trdim delom", jim je uspelo doseči, da koncertirajo po celotni Evropi. "Vedno je fino obiskati nove kraje. Letos smo bili, recimo, na Finskem, gremo pa tudi v Grčijo, kjer še nismo bili. To je potem vedno neko posebno doživetje. Sicer pa se kar precej vračamo v države, kot so, denimo, Švica, Nemčija in Hrvaška."

Čeprav The Beatles mlajšim generacijam morda več niso tako blizu, pa oni nimajo občutka, da bi bilo na njihovih koncertih kaj manj mlajših poslušalcev. "Na naših koncertih so v bistvu vsi. In ravno to je najboljši del - tako se ta glasba prenaša iz roda v rod. Na koncertih vidimo, recimo, tudi 75-letne dedke, ki s seboj pripeljejo 10-letne vnučke. To je super."

Mlajše generacije presenečajo

"Vedno želimo poskrbeti, da je zabavno, da je žur. To je vodilo. Mora biti neka dramatika, da ljudje začnejo plesati in peti," še poudarjajo o prilagajanju nastopov za različne priložnosti. Na Majskih igrah so nazadnje nastopili pred nekaj leti. "Šele takrat smo doživeli to veliko presenečenje, da študenti pojejo vse skladbe in res je bil žur. Tega sploh ne morem opisati z besedami, ker mi je bilo res super. Odziv občinstva je bil neverjeten."

Tako so se sinoči sklenile še ene Majske igre, ki jih v celoti organizira Študentski svet stanovalcev. Organizatorji že pogledujejo proti naslednjemu letu, ko si bi morda želeli na prizorišča privabiti kakšno še večje glasbeno ime in s tem še več ljudi.

Polona Brajkovec, foto: BoBo