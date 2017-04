Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Manjše stanovanje v središču Ljubljane je arhitektka Špela Kokalj Velimirović spremenila v eleganten dom, čigar glavni poudarek je terasa s pogledom na grad. Foto: Matic Eržen VIDEO »Mala terasa, spodaj Ljub... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Mala terasa, spodaj Ljubljana": garsonjera z razgledom na Grad

Funkcionalen in eleganten dom na 33 kvadratih

2. april 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stanovanje v bloku iz osemdesetih let odlikujejo številne prednosti tedanje gradnje: kompakten tloris, velik balkon, mikrovrtiček ter kakovostni vgrajeni materiali.

Garsonjera z zgolj 33 kvadratnimi metri je bila pred leti ne najbolj kakovostno prenovljena, lastniki so zdaj s pomočjo arhitektke Špele Kokalj Velimirović iz biroja ASK 4 neuspešno adaptacijo sanirali in ustvarili funkcionalen in eleganten dom.

Sprva so odstranili zasteklitev balkona in stanovanju povrnili teraso s čudovitim razgledom na veduto mesta Ljubljane. Istočasno so porušili predelno steno, ki je vhodno vežo ločevala od osrednjega bivalnega prostora in na njeno mesto postavili večnamensko garderobno omaro. V niši za njo je skrita vgradna postelja s pogledom na Ljubljanski grad.

Celotna prenova je stala 23.600 evrov: 400 evrov na gradbena in obrtniška dela in 315 evrov za opremo na kvadratni meter.

Preostali del bivalne površine je namenjen zofi. Celostenska zasteklitev, ki se lahko poleti odpre, v toplih dneh omogoča zlitje stanovanja z zunanjostjo in funkcionalno povečanje tako terase kot dnevne sobe.

V kuhinji se delovni pult smiselno nadaljuje v klop, nad katero pa se dviga čudovita dekorativna stena iz brušenega betona, ki sodobno podobo stanovanja poveže z njegovo lupino iz 80. let.

Posebnost pa so tudi ploščice v kopalnici, ki so zaradi svojega izjemno velikega formata in majhne površine stanovanja so pri vgradnji povzročile kar nekaj težav. Glede na končno elegantno podobo kopalnice pa se je trud gotovo izplačal.

Alja Košir, Ambienti; foto: Matic Eržen