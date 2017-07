Malala svoje aktivistično delo nadaljuje tudi na Twitterju

Družbenemu omrežju se je pridružila ob koncu šolanja

8. julij 2017 ob 10:58

London - MMC RTV SLO

Malala Jusafzaj se je ob koncu srednje šole pridružila Twitterju, kjer namerava ljudi še dodatno ozaveščati o problematiki v povezavi z izobraževanjem deklet.

Malala Jusafzaj, pakistanska aktivistka in najmlajša dobitnica Nobelove nagrade, se je pridružila družbenemu omrežju Twitter. Tudi na medmrežju bo njeno glavno poslanstvo osveščanje in boj za pravice do izobraževanja in pravice žensk.

19-letnica je prvi tvit poslala v svet, ko je končala šolanje, kar je opisala kot grenko-sladek trenutek. Zapisala je, da ob tem misli na milijone deklet, ki ne bodo nikoli dobile takšne priložnosti.

Malala je začela pisati blog o (ne)izobraževanju deklet že pri 11 letih, svetovna javnost pa jo je spoznala štiri leta pozneje, ko je bila napadena ob vstopanju na šolski avtobus.

Leta 2012 ustreljena v glavo

Lokalna talibanska vlada je v njeni rodni dolini Svat deklicam prepovedala izobraževanje v šolah in pisanje mlade Malale, ki je opozarjala na krivice, ji ni bilo po godu. Napadalec je deklico najprej vprašal po njenem imenu, nato pa proti njej usmeril pištolo in trikrat ustrelil. Jusafzajevo je ena od krogel zadela v levo stran čela.

V dneh po napadu je bila nezavestna in v kritičnem stanju, nato pa je toliko okrevala, da so jo premestili v bolnišnico Kraljice Elizabete v Birmingham na rehabilitacijo.

Upor Jusafzajeve je po napadu prerasel v svetovno gibanje, Malala pa je zaradi lastne varnosti šolanje po okrevanju nadaljevala v Veliki Britaniji.

Poleg poziva k podpori njenemu aktivističnemu delu je Malala na Twitterju razkrila tudi to, da bo imela poleti v sklopu svojega delovanja turnejo po svetu.

....I know that millions of girls around the world are out of school and may never get the opportunity to complete their education. 3/