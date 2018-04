Malemu princu je (nekoliko presenetljivo) ime Louis

To ime se na stavnicah ni pojavljalo

27. april 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 27. april 2018 ob 12:35

London - MMC RTV SLO

Iz Kensingtonske palače so končno sporočili, katero ime sta vojvoda in vojvodinja Cambriška izbrala za svojega tretjerojenca, ki je na svet privekal pred štirimi dnevi.

Bratec princa Georgea in princese Charlotte bo nosil ime Louis Arthur Charles, njegov uradni naziv pa bo njegova kraljeva visokost princ Louis Cambriški.

Ime je za britansko javnost precejšnje presenečenje, saj se na vrhu stavnic sploh ni pojavljalo. Že nekaj ur po tistem, ko je Kensingtonska palača oznanila, da William in Kate pričakujeta tretjega otroka so stavničarji sestavili ožji seznam najverjetnejših imen prihajajoče princese oz. princa.

Arthur ja, Louis ne

Na splošno je veljalo prepričanje, da vojvodinja Cambriška pod srcem nosi deklico, saj je bilo povsem na vrhu najverjetnejših imen ime Alice – na stavnici Ladbrokes je bila za to možnost 7:1. Sledili sta imeni Arthur in Victoria (10:1), nato Alexandra in Alexander (12:1), potem pa še: Albert, Philip, Elizabeth, Henry, Grace, Mary, Charles, Thomas, Jack in Diana (25:1).

Sredi aprila je bilo glede na kvote svetovno znane britanske stavnice William Hill največ možnosti, da se bo otrok imenoval Mary, Alice ali Victoria, če bo na svet prijokala deklica, oziroma Albert, Arthur, Fred ali Frederick, če bo kraljevi par povil dečka.

Ko se je v ponedeljek izkazalo, da je na svet prijokal fantek, pa so najvišje kotirala imela Arthur, Albert, Frederick, James in Philip, a mlada starša se se odločila drugače in kot prvo izbrala ime Louis.

Pet v vrsti za britanski prestol

Mali princ se je rodil minuto čez 11. po krajevnem času, tehtal pa je 3,8 kilograma.

Novorojenec je postal šesti pravnuk kraljice Elizabete II. in vojvode Edinburškega. Hkrati je peti v vrsti za britanski prestol – za svojim dedkom princem Charlesom, očetom Williamom in svojim bratom Georgeom ter sestro Charlotte.

Princesa Charlotte bo vseeno obdržala svoje mesto, in sicer zaradi kraljevega odloka, ki so ga sprejeli leta 2013, ki pravi, da tudi v primeru rojstva dečka princesa ne zdrsne v vrsti za prestol.

T. H.