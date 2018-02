Malezijski premier v slogu Marije Antoanete: "Raje kot poceni riž jem kvinojo"

Premierjev nasvet za zdravo življenje

23. februar 2018 ob 18:35

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, STA

Malezijski premier je javnost razburil z izjavo, ki po mnenju mnogih jasno kaže, da politik ni niti najmanj v stiku z navadnimi ljudmi, ki živijo v revščini in jih pestijo vse višje cene.

Nadžib Razak, ki je sicer pogosto tarča kritik zaradi svojega razkošnega življenjskega sloga in obtožb o korupciji, se je znova znašel na udaru. Ob obisku ene izmed malezijskih bolnišnic je premier odgovarjal na novinarska vprašanja glede državnega proračuna in izjavil, da bi morali Malezijci, ki jih pestijo naraščajoči življenjski stroški, paziti, kje jedo, ter bi morali namesto dragih japonskih restavracij izbirati cenejše lokale z domačo hrano.

Opozicijo pa je 64-letni premier najbolj razjezil, ko se je v odgovoru na vprašanje, kaj priporoča za ohranjanje zdravja, pohvalil, da za svoje zdravje skrbi predvsem s tem, da namesto poceni malezijskega riža jé precej dražjo, uvoženo kvinojo. "Ne jem riža, jem kvinojo. Je bogata s proteini, vsebuje manj ogljikovih hidratov, manj sladkorja, zato je boljša od riža," je pojasnil.

Premierjevi kritiki so opozorili, da mnogi Malezijci niso še nikoli niti slišali za kvinojo, ki jo gojijo v Južni Ameriki in je vse bolj priljubljena v Evropi in Severni Ameriki. Medtem ko je riž v Maleziji povsod in poceni, kvinojo prodajajo le v redkih trgovinah v mestih in zaradi tega je izjava Nadžiba po mnenju mnogih zelo neokusna.

Opozicijski politiki zdaj kar tekmujejo med seboj, kdo se bo bolje ponorčeval iz aristokratskega premierja. Dolgoletni opozicijski poslanec Lim Kit Siang je Nadžibove besede primerjal z izjavo kraljice Marije Antoanete tik pred francosko revolucijo leta 1789. Legenda namreč pravi, da je kraljica, povsem nezavedajoč se razmer v državi, ko so ji povedali, da ubogi kmetje stradajo in nimajo niti kruha, izrekla slavne besede: "Če nimajo kruha, jim dajte potice."

M. Z.