Malibu v plamenih: Požar pogoltnil vile Gerarda Butlerja, Robina Thickeja, Miley Cyrus

Uničujoči požari v Kaliforniji

12. november 2018

Los Angeles

Med tistimi, ki so izgubili domove v uničujočih požarih, ki v teh dneh divjajo po Kaliforniji, so tudi hollywoodski zvezdniki.

V požaru Woolsey na jugu Kalifornije je zgorelo okoli 177 domov, med njimi tudi vile igralca Gerarda Butlerja ter pop zvezdnikov Robina Thickeja in Miley Cyrus.

"Po evakuaciji sem se zdaj vrnil v svojo hišo na Malibuju," je zapisal Butler na Instagramu ob fotografiji popolnoma požgane hiše in vozila pred njo. "Srce parajoči dnevi po vsej Kaliforniji. A nikdar še nisem bil bolj navdušen nad pogumom, duhom in požrtvovalnostjo naših gasilcev."



Da je izgubila svoj dom, ki si ga deli z zaročencem Liamom Hewmsworthom, je na Twitterju sporočila tudi Miley Cyrus. "Popolnoma uničena zaradi požarov, ki so razdejali mojo skupnost. Sem ena od tistih, ki so imeli še srečo. Mojim domačim ljubljenčkom in ljubezni mojega življenja je vsem uspelo pobegniti na varno in to je edino, kar je zdaj važno. Moja hiša ne stoji več, a spomini, ki si jih delim s svojo družino in prijatelji, ostajajo trdni," je zapisala na Twitterju.

Cyrusova se je ob tem zahvalila gasilcem in šerifovemu uradu ter pozvala svoje sledilce k donacijam za tiste, ki so v požarih, v katerih je do zdaj umrlo 30 ljudi, ostali brez vsega.

Popolnoma je pogorela tudi malibujska vila Robina Thickeja. Sliko pogorišča je na svojem Instagramu objavilo pevčevo noseče dekle April Love Geary. "Najine hiše ni več," je zapisala ob fotografiji ožganega dovoza.

Thicke je pred tem objavil fotografijo temnega dima nad območjem, kjer par živi, in zapisal: "Najin dom je tamle na levi! Molim zanj." Ob tem se je tudi pevec zahvalil "pogumnim gasilcem in prostovoljcem" za vso njihovo pomoč.

"Ko sva se (z April in hčerko) odpeljala iz hiše, so tvegali svoja življenja, da bi nama rešili hišo. Sva na varnem, zahvaljujeva se vam za vso ljubezen in podporo ter moliva za vse, ki jih je ta požar prizadel."

Ekspresne evakuacije

Vila je zgorela tudi nekdanji zvezdnici resničnostne serije Real Housewives of Beverly Hills in nekdanji soprogi igralca Kelseyja Grammerja Camille Grammer ter zvezdnici TV-žajfnice Mladi in nemirni Tracy Bregman.

Svoje domove na Malibuju so morali v teh dneh zapustiti številni zvezdniki, pri čemer so imeli mnogi veliko srečo, da je ogenj njihove vile samo oplazil ali pa se jim je ognil.

Med tistimi, ki so morali v le eni uri ali dveh pospraviti vse in dom zapustiti, so celotna družina Kardashian, Lady Gaga, Will Smith, Orlando Bloom, Alyssa Milano, Rainn Wilson, nekdanja zvezdnica Beverly Hillssa Jennie Garth in drugi.

Pogorel ikonični ranč

Kalifornijski požar ni prizanesel niti ikoničnemu ranču Paramount v mestecu Agoura. Gre za stari ranč iz časa divjega zahoda, ki ga je filmski studio Paramount uporabljal kot kuliso svojih produkcij vse od leta 1927.

Tu so med drugim snemali serije Dr. Quinn, Mentalist in Gandža, nazadnje pa HBO-jevo uspešnico Westworld.

Ranč je (bil) sicer pod upravo narodnih parkov in je bil odprt za javnost.

K. S.