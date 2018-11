Specimo malce drugačen kruh. Foto: EPA Dodaj v

Malo drugačen kruh s sirom

Uporabimo pecilni prašek

29. november 2018 ob 08:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2,5 dl mleka, 500 g moke, 100 g sladkorja, 1 pecilni prašek, 1 žlička soli, 1 skodela naribanega sira, 1 jajce, 1 žlica masla.

Moko, sladkor, pecilni prašek in sol najprej presejemo. V sredini naredimo luknjo in vanjo stresemo sir.

Maslo stopimo, dodamo mlačnemu mleku, dodamo še jajce in vse vmešamo v moko s sirom. Iz teh sestavin vmesimo kruh. Pekač namastimo in obložimo s papirjem za peko. Nanj stresemo kruh in postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija. Kruh ohladimo še v pekaču, ga narežemo in postrežemo.

C. R.