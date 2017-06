Mama dvojčkov Tilda Swinton "vrača udarec" očku Clooneyju

V šali mu svetuje, naj si priskrbi uspavalne tablete

12. junij 2017 ob 13:53,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 14:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tilda Swinton je Georgeu Clooneyju izrekla dobrodošlico v klubu staršev dvojčkov in v šali dodala: "Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje!"

56-letna igralka je pred dnevi na neki premieri za tabloid Us Weekly povedala, da se še dobro spomni dni, ko jo je prav tako 56-letni kolega zbadal zaradi neprespanih noči.

"Tudi sama imam dvojčka in vedno se mi je smejal, ker sem bila videti tako utrujena, ko sta bila še majhna. No, zdaj se zadnja smejem jaz," je razkrila mama zdaj že odraslih, devetnajstletnih Xavierja in Honor, katerih oče je njen nekdanji partner, 77-letni škotski dramatik John Byrne.

Na istem dogodku je Tilda, ki skupaj z otrokoma v Škotskem višavju živi s svojim 18 let mlajšim partnerjem, umetnikom Sandrom Koppom, izjavila, da se ji zdi "krasno", da je Clooney končno očka in v šali pripomnila: "Bo pa potreboval uspavalne tablete."

Swintonova in Clooney sta prijatelja že dolgo, skupaj sta posnela politični triler Michael Clayton iz leta 2007, nato pa sta si platno delila v dveh filmih bratov Coen: leta 2008 v Preberi in zažgi in lani še v Ave, Cezar!.

Novica o tem, da je Clooneyjeva 39-letna žena Amal, ugledna odvetnica, rodila dvojčka Ello in Alexandra, je zakrožila prejšnji torek. Od takrat uživajo v zasebnosti družinske idile, je pa Georgeev oče Nick Clooney razkril, da sta dojenčka "prelepa" in imata temne lase, deček menda tudi očkov nos.

A. K.