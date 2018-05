Mama Meghan Markle na Oprah o rasizmu, ki ga je deležna hči

Poroka leta bo 19. maja

Mama Meghan Markle naj bi v ekskluzivnem intervjuju z Oprah Winfrey razkrila, koliko rasizma je bila deležna njena hči zaradi svoje zaroke z britanskim princem Harryjem.

61-letno Dorio Ragland, inštruktorico joge, so prejšnji teden opazili, kako po šestih urah obiska zapušča kalifornijsko vilo Winfreyjeve.

Čeprav uradno razloga za srečanje nobena stran ni potrdila, pa ameriški in britanski mediji poročajo, da naj bi Winfreyjeva in Raglandova razpravljali o konceptu intervjuja.

V središču naj bi bilo vprašanje rasizma - Marklova je namreč mulatka, saj je njena mama afroameriškega rodu.

Kot poroča Daily Mail, morajo intervju sicer prej odobriti Meghan, princ Harry in Buckinghamska palača.

Harry obsodil rasistične opazke

O rasističnih opazkah, ki letijo na Marklovo, je sicer kmalu po tem, ko je bilo njuno razmerje leta 2016 potrjeno, spregovoril Harry, ki je napade v pisni izjavi ostro obsodil.

Kot so v izjavi za javnost v prinčevem imenu zapisali Harryjevi predstavniki, je bila 36-letna Meghan "podvržena valu zlorab in nadlegovanja". "Nekaj od tega je bilo zelo javno - blatenje na naslovnici časopisa z nacionalnim dometom, namigovanje na raso v komentarjih in odkrit seksizem in rasizem nadlegovalcev na družbenih medijih in v komentarjih spletnih člankov," so nadaljevali.

Poroka Marklove in princa Harryja bo 19. maja v Kapeli sv. Jurija na Windsorskem gradu.

