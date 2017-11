Mama Michaela Jacksona dviguje roke nad skrbništvom svojega vnuka

Končno besedo bo imelo sodišče

4. november 2017 ob 18:49

87-letna Katherine Jackson se umika s položaja zakonite skrbnice najmlajšega sina kralja popa Blanketa. Vlogo za umik je vložila na losangeleškem sodišču.

Jacksonovi je septembra 2012 sodišče dodelilo vlogo skrbnice vseh treh otrok Michaela Jacksona. To vlogo si je delila z najmlajšim sinom Tita Jacksona T.J.-jem. Jacksonova otroka Prince in Paris sta v tem času odrasla in ne potrebujeta več skrbnikov, le najmlajši Blanket (katerega pravo ime je Prince Michael Jackson II) je star 15-let.

V sodnih dokumentih, ki so jih vložili Katherinini odvetniki, je po poročanju E! News zapisano, da ji "ni treba več izpolnjevati dolžnosti", kot jih je morala leta 2012. V dokumentih še piše, da je 87-letnica prepričana, da lahko T.J. sam izpolnjuje vse odgovornosti, ki pridejo v paketu s skrbništvom. Hkrati pa želi, da T.J. ostane njegov edini skrbnik. Čeprav so papirji že vloženi, je usoda odvisna od odločitve sodišča.

Kot so se razpisali rumeni mediji, Blanket v družini Jackson velja za "nevidnega sina". Njegova starejša sestra Paris, ki se je odseila od doma lani in zdaj zasleduje igralsko in manekensko kariero, je izrazila skrb, da njen 15-letni brat večinoma živi sam v veliki graščini brez nadzora skrbnikov. "Če želite najti Bigija, morate prečesati celo hišo, poiskati prazno sobo ali nezaseden kot, kjer ga boste našli," je za New York Post dejal vir, ki je za družino Jackson delal skoraj tri desetletja.

Paris jezna na svoje strice in tete

"Ta ubogi otrok je prepuščen sam sebi ... Nima nikogar, ki bi skrbel, če sploh prav je," je še dodal vir. Njegova starejša sestra je že večkrat obsodila ravnanje svojih stricev in tet, ki po njenem mnenju naredijo premalo za njenega mlajšega brata. Njen drugi brat Prince pa prav tako živi stran od dinastije Jackson, saj se posveča študiju na univerzi Loyola Marymount na zahodu Los Angelesa.

A tudi, če bo T.J. ostal njegov edini skrbnik, je težava v tem, da živi 40 minut stran od Blanketa. Skrbniške dolžnosti pa si izmenjuje s svojo soprogo Frances. "Potrebuje nekoga, ki mu bo nudil zaščito in ga čakal pred šolo. Ta otrok odrašča sam," je še dejal vir za New York Post.

