Menedžer Alanis Morissette ukradel skoraj pet milijonov dolarjev

Krivdo je že priznal

19. januar 2017 ob 19:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji menedžer pevke Alanis Morissette Jonathan Schwartz je priznal, da je pevki ukradel 4,8 milijona dolarjev, drugim zvezdnikom, ki so mu prav tako v skrb zaupali svoje finance, pa še dodatna dva milijona.

Jonathana Schwartza so obtožili goljufije, ker naj bi del denarja, ki ga je zaslužila kanadska pevka, nakazal na svoje račune. Schwartz je s pevko sodeloval med letoma 2009 in 2016, med drugim je vodil njene bančne račune in v njenem imenu plačeval stroške.

Obtoženi je v sredo na sodišču v Los Angelesu krivdo že priznal. Med zaslišanjem se je izkazalo, da žrtev njegove goljufije ni bila zgolj 42-letnica, ampak je denar ukradel tudi drugim slavnim klientom, ki pa jih sodišče ni imenovalo.

Schwartzev odvetnik Nathan Hochman je povedal, da Schwartz s preiskovalci sodeluje in bo za svoja dejanja sprejel odgovornost.

Grozi mu več let zapora

Da je z njenimi financami nekaj narobe, je pevko opozoril njen novi menedžer, ki si ni znal pojasniti nenavadnega dogajanja na njenih bančnih računih. Pevka je sicer proti Schwartzu in podjetju GSO, kjer je bil Schwartz zaposlen, nato vložila tožbo, a jo je pozneje ovrgla, saj so dosegli zunajsodno poravnavo.

Alanis je v tožbi Schwartzu sicer očitala, da ji je s tem, ko je denar brez njenega dovoljenja nakazal na svoje račune, povzročil za 15 milijonov dolarjev škode. Podjetje GSO se je od Schwartza takoj distanciralo, saj trdijo, da je deloval na lastno pest.

A čeprav je Alanis tožbo ovrgla, je primer vzbudil dovolj pozornosti, da so se ga lotili preiskovalci, Schwartz se bo moral tako pred sodiščem za svoja dejanja znova zagovarjati 1. februarja. Grozi mu od štiri do šest let zapora, še poroča BBC.

Sa. J.