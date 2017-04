Mandljeva velikonočna jajčka s pomarančno kremo in polnozrnata potica brez glutena

Primerno za občutljive na gluten in za diabetike

15. april 2017 ob 18:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine za biskvit: 6 jajc, ščep soli, 200 g sladkornega nadomestka, 35 g koruznega škroba, 200 g mletih mandljev, sok dveh pomaranč.

Ločimo jajca. Med rumenjake dodamo sol in sladk.nadomestek ter penasto stepemo, dodamo koruzni škrob in še premešamo. Nadaljujemo s stepanjem beljakov, nastane trd sneg.

Mandlje stresemo k rumenjakom, dodamo tretjino beljakov oz. snega in jih počasi umešamo. Razlijemo na pekač, obložen s peki papirjem in razmažemo. Pečemo v predhodno ogreti pečici na 185 stopinj – približno 15 minut (po možnosti ventilacijski).

Sestavine za pomarančno kremo: 4 dl mleka brez laktoze, 8 rumenjakov, 220 g sladornega nadomestka, 80 g koruznega škroba, sok in lupinica neškropljene pomaranče.

Nastrgamo lupinico pomaranče, dodamo sladkor.nadomestek, 8 rumenjakov in ročno umešamo. Dodamo pomarančni sok in koruzni škrob za zgostitev. Na koncu dolijemo mleko in skuhamo. Pečen biskvit zvrnemo na površino in s šablono v obliki jajca (karton) izrezujemo biskvit. Spodnje polovičke namažemo s pomarančnim sokom, z brizgalno vrečko nabrizgamo kremo in pokrijemo z zgornjo polovičko. Potresemo z grenkim kakavom.

Sladica je primerna za občutljive na gluten in diabetike.



Sestavine za testo: 500 g polnozrnate brezglutenske moke, ščep soli, kocka svežega kvasa, 3 dl mlačnega mleka brez laktoze, 3 žlice sladkornega nadomestka, 2 jajci, 60 ml oljčnega olja.

Presejani moki v vdolbinici dodamo sol, prekrijemo z moko, dodamo nadomestni sladkor; pogrejemo mleko. Kvas zdrobimo v skledo in vanjo vlijemo toplo mleko. Ubijemo dve jajci, dodamo olivno olje in previdno premešamo. Ko se zmes poveže, močneje premesimo (lahko tudi v mešalniku). Pokrito pustimo, da vzhaja.

Sestavine za nadev: 600 g mletih lešnikov, 300 g sladkornega nadomestka, 3 dl vrelega mleka brez laktoze, lupinica neškropljene pomaranče, 2 žlici ruma, 1 jajce, pest opranih in namočenih rozin.

Lešnike popražimo, v skledi jim dodamo nadomestni sladkor in rozine. Dolijemo prej segreto ali vrelo mleko. Nastrgamo limonino lupinico in dodamo rum. Primešamo še jajce. Namastimo model. Ko testo že drugič vzhaja, ga še malo premesimo in na pomokani deski razvaljamo testo. Nanj namažemo nadev in čimbolj tesno zvijemo.

Položimo ga v pekač za potico in ga našpikamo s paličico. Še enkrat naj vzhaja, nato pečemo v segreti pečici na 185 stopinj – približno 45 minut. Pečeno potico pustimo kar v pekaču, da se ohladi. Potresemo s sladkornim nadomestkom v prahu.

Sladica je primerna za občutljive na gluten in diabetike.

P. B., Urška Dolinšek (Pregreha brez greha)