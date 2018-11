Taylor in Mandy septembra lani na Emmyjih. Foto: AP Sorodne novice Kako zveni Taylor Swift v mirnejši različici? Dodaj v

Mandy Moore na novo poročena, zdaj razmišlja o družini

Po ločitvi od Ryana Adamsa spet našla srečo

24. november 2018 ob 12:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka in pevka Mandy Moore je pri 34-ih drugič skočila v zakonski jarem, tudi tokrat z glasbenikom: njen novi mož je leto mlajši folkroker Taylor Goldsmith.

Kot poročajo ameriški rumeni mediji, so bili na slavnostni dogodek, ki se je odvil kar na Mandyjinem dvorišču, povabljeni le bližnji prijatelji in sorodniki. Med gosti so bili tudi Mandyjini soigralci iz priljubljene serije To smo mi: Milo Ventimiglia, Chrissy Metz in Sterling K. Brown.

Mandyjin prvi mož je bil deset let starejši glasbenik Ryan Adams, s katerim sta se uradno ločila leta 2016, ločeno pa živela že nekaj časa poprej. Čeprav naj bi se razšla v prijateljskih odnosih in zaradi nepremostljivih razlik, je Moorova njun šest let trajajoči zakon, kakršen je bil pred dokončnim razpadom, opisala kot "nezdravo situacijo".

Zdaj se je, tudi s Taylorjevo pomočjo, spet postavila na noge, uživa uspeh v karieri kot zvezdnica omenjene nadaljevanke, v osebnem življenju pa razmišlja o družini, je razkrila v reviji Glamour in dodala: "Krasen oče bo. Na preteklost gledam kot na stopničko do tu, kjer sem danes. Z veseljem bi še milijonkrat prestala vse to, če bi me spet pripeljalo k Taylorju."

Nevesta je utrinek s poroke objavila na Instagramu, črno-beli fotografiji je pripisala le datum dogodka.

View this post on Instagram 11•18•18 A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Nov 19, 2018 at 1:15pm PST

A. K.