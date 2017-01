Poudarki Kar 2 odstotka ljudi se rodi tako z moškimi kot ženskimi spolnimi značilnostmi - približno toliko, kolikor je naravnih rdečelascev Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hanne Gaby Odiele je imela zaradi dolgoletnega poseganja v njeno telo in hormonske terapije veliko psiholoških težav, zato se je zdaj odločila spregovoriti. Foto: AP Intersektualnost (v angleščini intersex) je biološka/telesna nejasnost spola v okviru binarnega spolnega sistema oz. nezmožnost dojenčici-ku ob rojstvu pripisati izključno ženski ali moški spol Interseksualne osebe imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov in kanalov ter genitalij. Stopnje interseksualnosti se med seboj razlikujejo. Povprečno 1 od 200 dojenčic-kov se rodi kot interseksualna oseba. Definicija na spletni strani zavoda Transakcija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Manekenka ruši tabuje: Biti interseksualec ni nič groznega

Želi si preprečiti tegobe, ki jih je prestala sama

25. januar 2017 ob 11:30,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 11:33

New York - MMC RTV SLO

Iskana belgijska manekenka Hanne Gaby Odiele je razkrila, da se je rodila tako z ženskimi kot moškimi spolnimi organi. S svojo izpovedjo želi rušiti tabuje, pravi.

Zdaj 29-letna Hanne se je rodila z nespuščenimi modi, ki so ji jih pri 10 letih odstranili, saj naj bi se zdravniki bali, da bi se lahko na njih razvile rakave tvorbe, čeprav današnje raziskave kažejo, da večjega tveganja za raka pri takšnih primerih ni. "Po operaciji so mi povedali, da nikoli ne bom imela otrok in da ne bom dobila menstruacije. Mislila sem, da je z mano nekaj narobe," je povedala manekenka, ki so ji ob rojstvu diagnosticirali sindrom androgene neobčutljivosti: genetsko je bila moškega spola, saj je imela tako kromosoma X kot Y, a je bila hkrati odporna na moške hormone, androgene. Znotraj trebušne votline je imela, kot že omenjeno, namesto maternice ali jajčnikov moda.

Družino so poslali k specialistom, ki so jim povedali, da je njihov otrok dvospolnik in da bo, da bi "situacijo rešili", potrebnih več operacij, vse skupaj pa naj bi bilo dobro zamolčati tako okolici kot Hanne sami.

Iskrenost je pomembna

Nekaj let kasneje, pri 18, so ji nato z operacijo rekonstruirali vagino, a je imela zaradi vseh posegov in predpisanih hormonov veliko psiholoških težav, odrešitev je našla šele v skupini za samopomoč interseksualcem na Nizozemskem. Zato se je zdaj odločila spregovoriti, da bi morda druge starše prepričala proti najbrž nepotrebnim operacijam na njihovih potomcih: "Biti interseksualec ni nič tako groznega. Če bi bili le od vsega začetka iskreni ... to je postalo travma zaradi tega, kar so storili."

"Zelo pomembno se mi zdi rušiti tabuje. Na tej točki, v času, v katerem živimo, bi moralo biti popolnoma normalno, da govorimo o tem," je še povedala svetlolaska, ki je v svoji bogati karieri hodila po modnih brveh tako zvenečih imen, kot so Chanel, Givenchy, Prada, pa nastopala v kampanjah Mulberry, Balenciaga in drugih.

Pri odločitvi, da javno spregovori, jo poleg staršev podpira njen mož John Swiatek, prav tako maneken, ki je na ženo "izjemno ponosen": "Njena odločitev, da se bo postavila v bran večspolnim otrokom, je name naredila velik vtis, saj imajo pravico, da se o svojih telesih odločijo sami, za razliko od premalo možnosti in informacij, ki so jih dobili Hanne in njena družina, pa še mnogi drugi."

Pri reviji Vogue so Hannino odločitev označili za "dejanje izjemnega poguma". "Odielejeva je stopila na še neuhojeno pot, saj ne obstaja niti ena znana oseba, ki bi bila odkrito večspolna." V pogovoru za omenjeno revijo je, odkrita, kot je, povedala, da imata z možem "zelo normalno heteroseksualno spolno življenje" in še: "Nikoli ne bom vedela, kako je imeti menstruacijo, imeti otroka. A tudi ne lulam stoje! Nimam penisa! Sem interseksualka, a sem veliko bolj ženska. Nisem v tekmi z biološko uro, sploh nimam ure!"

A. K.