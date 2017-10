Manekenki zaradi poraščenih nog grozili s posilstvom

26-letna Švedinja nasprotuje ustaljenim normam

6. oktober 2017 ob 20:51

London - MMC RTV SLO

Novi Adidasov oglas je zaradi poraščenih ženskih nog razburil mnoge gledalce. Manekenka iz oglasa je prejela tudi številne grožnje.

Švedinja Arvida Byström – fotomodel, fotografinja in digitalna umetnica – se je pojavila v video kampanji za čevlje Adidas Original's Superstar. Kljub temu, da se je v oglasu za priljubljeno obutev pojavila le za nekaj sekund, je njen nastop dvignil veliko prahu – plavolaska se je v oglasnem videoposnetku in na fotografijah namreč pojavila z neobritimi nogami.

26-letnica, ki se ji zdi dejstvo, da si morajo ženske nujno briti noge, absurdno, je za Guardian povedala, da se je morala po tem, ko je oglas prišel v javnost, soočati s številnimi negativnimi odzivi.

Na družbenem omrežju Instagram je zapisala, da je zgolj zaradi nekaj dlak na nogah prejela celo grožnje s posilstvom. Dodala je, da si težko predstavlja, kako se s svetom soočajo tisti, ki na različne načine ne ustrezajo družbenim in lepotnim normam. "Pošiljam vam ljubezen, skušajte imeti v mislih, da nimajo vsi ljudje enakih osebnih izkušenj," je še zapisala.

Tudi pod videoposnetkom oglasa na spletni platformi Youtube se je hitro nabralo mnogo sovražno nastrojenih komentarjev, hkrati pa se je našlo tudi mnogo ljudi, ki so 26-letni Švedinji stopili v bran in jo podprli.

Borka proti normam

Arvida Byström je sicer znana po tem, da se nenehno sprašuje o splošni predstavi o ženskosti. Na modnih revijah in fotografijah se redno pojavlja poraščena, objavlja pa tudi fotografije, kjer ne skriva svojega celulita in vsega ostalega, kar fotomodeli navadno skušajo prikriti.

Kot borko proti ustaljenim družbenim normam so jo označili tudi v podjetju Adidas: "Arvida je umetnica, model in spletna senzacija, poznana po svojih fotografijah, ki vedno znova pod vprašaj postavljajo pomen ženskosti in ustaljenost spolnih vlog."

Sporni oglas si lahko ogledate spodaj.

M. Z.