Manson: "Bolečina ob nesreči je bila neznosna"

Prvi odziv po nesreči

15. oktober 2017 ob 10:24

New York - MMC RTV SLO

Marilyn Manson je spregovoril o incidentu, v katerem sta se sredi koncerta v New Yorku nanj zvalila dva odrska rekvizita v obliki gigantskih pištol.

Zaradi nesreče je utrpel hudo poškodbo noge, primoran pa je bil odpovedati tudi devet koncertov. "Šele pred kratkim sem si ogledal posnetek," je dejal za Yahoo. "Jasno mi je, da je že videti strašno, a strašno je bilo tudi zame, saj rekviziti niso bili ustrezno zavarovani."

Pojasnil je, da na rekvizit ni poskušal splezati, temveč ga je skušal poriniti, nato pa se mu ni uspelo pravočasno umakniti. "Nisem prepričan, ob kaj sem udaril z glavo, a celotna stvar mi je padla na nogo in mi fibulo zlomila na dveh mestih. Bolečina je bila neznosna."

Kot poroča glasbeni časnik The Rolling Stone, so ga v bolnišnici oskrbeli in tako ima zdaj v kosti deset vijakov, še enega v gležnju, celotna noga pa je zavarovana z mavcem. Kljub hudi poškodbi se mu zdi, da je imel srečo. "Zagotovo je obstajala možnost, da bi mi rekvizit zdrobil lobanjo in rebra," še dodaja. "Potrebovali smo šest ljudi, da so rekvizit lahko spravili z mene. Vsi smo se počutili, kot bi se borili z ogromno pošastjo."

Ob tem poudarja, kako žal mu je, da je zaradi nesreče moral prekiniti turnejo, a pravi, da se bo vrnil zelo hitro in da bo tudi preostanek napovedanih koncertov odličen.

Nesreča se je zgodila 30. septembra na koncertu v New Yorku, ki je bil tretji v vrsti mnogo koncertov za promocijo najnovejše studijske plošče Heaven Upside Down, ravno sredi uspešnice Sweet Dreams (Are Made of These) (predelava dua Eurythmics).

P. B.