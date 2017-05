Poudarki Ferrari bo ohranil atmosferski V12 motor

Ferrarijevi inženirji menijo, da bi bilo prisilno polnjenje za V12 iz Maranella popolna norost. Foto: AP Sorodne novice Najmočnejši serijski ferrari vseh časov Akrapovičevi inženirji zvoka Vsi ferrariji bodo hibridni

Marchionne o prihodnosti Ferrarijevega V12

Hibridi namesto turba

3. maj 2017 ob 07:01

Maranello - MMC RTV SLO

Prvi mož Ferrarija, Sergio Marchionne je potrdil, da bodo v Maranellu ohranili atmosferski V12 motor, ki pa se bo razvil tako, da bo ustrezal zahtevam emisijskega standarda Euro6C. Za to bodo ubrali hibridno pot.

Marchionne je v intervjuju za Autocar povedal, da Ferrarijevi V12 motorji ne bodo dobili prisilnega polnjenja, temveč bodo hibridni. S tem je imel v mislih evolucijo 6,5-litrskega V12 stroja s 588 kilovati in 718 Nm navora, ki poganja model 812 fuperfast.

Po besedah Marchionna naj bi bilo po mnenju inženirjev iz Maranella prisilno polnjenje za Ferrarijev dvanajstavaljnik popolna norost. Težavo pa predstavljajo prihajajoče emisijske norme. Sedanji V12 razvije 90 kilovatov (123 KM) na liter prostornine, v mešanem ciklu porabi 14,9 litrov bencina na 100 kilometrov ter na kilometer izpusti 340 gramov ogljikovega dioksida. S tem ustreza standardu Euro6B. Tehnični direktor, Michael Leiters zato meni, da bo standard Euro6C pravi izziv, a ima že pripravljeno rešitev.

Boljše zmogljivosti in manjši izpusti

Leta 2021 se bo z novimi direktivami za zmanjšanje izpustov (Ultra-Low-Emission Vehicle, ULEV) spopadel hibridni V12. Toda Marchionne ob tem dodaja, da njihov cilj ni takšen, kot ga ima večina, saj imajo dva namena. Želijo namreč izboljšati zmogljivosti na stezi in obenem omejiti izpuste.

Ob tem je zanimivo, da bo tudi Ferrarijev glavni tekmec, Lamborghini ostal zvest V12 stroju pri nasledniku aventadorja. Kot je potrdil direktor, Stafano Domenicali pa bo treba nanj počakati vsaj do leta 2022. Marchionne, je v eni od svojih izjav v svojem slogu povedal, da zelo ceni kolega, vendar meni, da veliko ljudi kupi lamborghinija, ker ne more priti do ferrarija.

Zdaj ne moremo reči, ali bo res tako, nedvomno pa kaže, da obe znamki ubirata isto pot.

Martin Macarol