Na oder sta mladeniča povabila tudi svojo oboževalko. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Fanta spremlja na nastopih štiričlanska glasbena skupina. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Marcus & Martinus prvič pri nas: fenomen, ki je skoraj večji od glasbe

Okoli 4.000 oboževalcev na koncertu v Hali Tivoli

27. marec 2018 ob 08:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hala Tivoli je spominjala na obdobje, ko so slovenski najstniki v njej srečevali svoje idole, kot so bili BePop ali RBD. Njihovo vlogo sta v letu 2018 prevzela 16-letna norveška dvojčka Marcus in Martinus.

Najbolj goreči oboževalci – predvsem oboževalke – so se v spremstvu svojih staršev začeli zbirati pred dvorano že okoli 17. ure. Tisti najbolj srečni pa so svoja idola lahko celo spoznali v živo na posebnem srečanju "meet and great". Ko so se luči ugasnile nekaj minut po 19. uri in se je zaslišalo vreščanje, je bilo jasno, da je tudi Slovenijo zajela 'MManija'. Po oceni organizatorjev je v mali dvorani Hale Tivoli nastop norveške senzacije pospremilo okoli 4.000 obiskovalcev (mlajši od 18. leta so lahko koncert obiskali zgolj v spremstvu odraslega).

Marcus & Martinus sta se rodila in odraščala v majhnem mestu Trofors na severu Norveške. V petju sta uživala že od malih nog, pravi legenda. Pri devetih letih sta napisala svojo prvo skladbo Two Drops of Water, s katero sta zmagala na enajstem norveškem izboru za otroško Evrovizijo leta 2012. Tako sta tudi pristala na domačih glasbenih lestvicah in začela svojo kariero kot najstniška idola. Svoj prvenec Hi sta izdala novembra 2016 in z njim hitro prišla na prva mesta lestvic tako na Norveškem kot na Švedskem. Malce slabše sta se odrezala na Finskem in Danskem. Decembra 2016 sta celo nastopila na koncertu ob podelitvi Nobelove nagrade v Oslu. Zgodba o Marcusu in Martinusu je - tako sporočila za javnost - zgodba o bratih, ki sta pela, preden sta govorila, in ki sta plesala, preden sta hodila. In ki sta "pripravljena žrtvovati vse drug za drugega in za glasbo".



Poslušajo ju v vrtcih, poslušajo ju v srednjih šolah. Marcus & Martinus sta na prelomnici, kjer se zalomi tudi največjim, sta na prehodu iz otroških v odrasla zvezdnika, zato fenomen postaja skoraj tako vznemirljiv kot glasba. Na krilih tretjega studijskega albuma se te dni mudita na evropski turneji. Trgi, kot so norveški, švedski in nemški, so bili že zdavnaj osvojeni. Zdaj širita svoj sloves po Balkanu in drugih še neraziskanih območjih.

In to počneta vse prej kot nonšalantno ali nezainteresirano. Sta zabavljača, toda ob tem ne zanemarjata tiste prvine, ki ju je spravila na velike odre - petja. Takoj po prihodu dvojčkov na oder je bilo jasno, da bo to predstava za oči (in tudi ušesa). Pirotehnika in bruhanje ognja sta bila le uvod v njuno največjo uspešnico Elektrisk. Večer, zavit večinoma v reggaeton ritme, se je kmalu sprevrgel v gradnjo vezi z občinstvom. "Ljubljana," sta zaklicala med prvo skladbo večera in spravila v še večji delirij zbrane pod odrom. "Vsi vstanite in vsi z nama kričite in skačite," je bilo osrednje navodilo večera. Hkrati pa sta se še bolj prikupila občinstvu, ko sta se zahvaljevala v slovenščini s preprostim: "Hvala."

Na turneji s tretjim albumom

Njun repertoar na trenutni turneji se vrti okoli albuma Moments, ki sta ga izdala lansko jesen, na njem pa postregla z zrelejšo produkcijo, takšno, ki se poskuša približati občinstvu +16. Ni dvomov, da za Marcusa & Martinusa obstajajo večji načrti. Zato ni presenetljivo, ko dodata med svojo skladbo Please Don't Go še delčke uspešnice Justina Bieberja Sorry. Podobno kot njun ameriški vzornik na oder povabita eno izmed svojih oboževalk, s katero zapojeta. Tokrat je bila srečnica Antonija. "Bi zapela z nama First Kiss?" sta vprašala mladenko, ki so se ji za tri minute uresničile verjetno največje sanje.

Med njunim koncertom je mogoče zaznati, da pevski vlogi nista popolnoma enakomerno razdeljeni - Marcus precej bolj varčuje z glasom. Veliko skladb se med koncertom med sabo prepleta, zato jima tempo ne dopušča daljših nagovorov občinstva. Še največji vpogled v njuno življenje ponudita s črno-belim filmom, ki se odvrti med njuno odsotnostjo z odra (omenimo, da sta se sinoči med koncertom preoblekla štirikrat) in v katerem poudarita, kako sta povezana in kaj jima pomeni, da lahko to noro dogodivščino doživljata skupaj.

"Zdaj se bova malo umirila in zapela nekaj akustičnih skladb. Upam, da vam bodo všeč," sta poudarila pred sklopom skladb Without You, Together in Heartbeat, v katerih so prevladovali ali zvoki klavirja ali kitar ter njuna glasova. Mirnejši del koncerta sta izkoristila tudi za fotografiranje s slovensko zastavo in občinstvom za hrbtom. Hala Tivoli je znova oživela (tudi na račun bruhanja ognja in njunega sprehoda pod oder, kjer sta pozdravila prve vrste) ob skladbi Light It Up. "Imava še en refren in želiva, da nama pomagate pri tem," sta dolivala olje na ogenj, ki se je sprožil ob skladbi Together, ki sta jo na koncu prepevala z več sto grli. Dvorana pa je šla na noge ob skladbi Like It Like It, ki ji je sledila še ena velika uspešnica - morda celo večja od Elektrisk - Make You Believe In Love.

Plesno-pevska predstava

Ob tem je treba poudariti, da sta fanta - razen akustičnega vložka - ves čas ob spremljavi treh plesalk prikazovala še izpopolnjeno koreografijo. Atraktivni nastop pa kronata s skladbo Girls, ki jo izvedeta ob vrnitvi na oder. Uprizorita do zadnjega detajla naštudirano predstavo, v kateri pa vseeno pustita prostor za spontanost in edinstvenost - tako ustvarita občutek pri obiskovalcih, da so bili priča nečemu še nevidenemu. "Najlepša hvala, Ljubljana," so bile zadnje besede, namenjene obiskovalcem v Hali Tivoli, preden sta se odpeljala proti Zagrebu, kjer ju zvečer čaka nov nastop. Jasno je, da merita višje. Tako ob koncu večera - po dobri uri in pol - postrežeta s toplim, veselim mladostniškim popom z zelo impresivno izvedbo in odnosom, ki jima zagotavlja enosmerno vozovnico iz Norveške.

Klavdija Kopina, foto: Žiga Živulović jr./BoBo