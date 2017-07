Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okusna sezonska solata. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marelična solata s kozicami in balzamičnim kisom

Preprosta priprava

15. julij 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g marelic, 250 g berivke, 200 g kozic, 0,1 dl olivnega olja, 0,1 dl balzamičnega kisa, 80 g parmezana, 20 g peteršilja, 10 g česna, malo soli in popra.



Marelice razkoščičimo, narežemo na tanke rezine in pokapamo z balzamičnim kisom. Kozice očistimo in jih prepražimo na olivnem olju. Dodamo sesekljan peteršilj in česen.

Odstavimo, pokapamo z balzamičnim kisom in oljčnim oljem.





Solato operemo in osušimo ter jo postrežemo na krožniku z marelicami. Marinirane kozice posujemo čez solato. Parmezan naribamo ali pa narežemo na tanke rezine ter ga posujemo po sloati. Solato začinimo s poprom in soljo.

P. B., Matjaž Cotič (oddaja Dobro jutro)